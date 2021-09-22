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Туризм
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"Аэрофлот" получил назначение на полеты в Мексику
"Аэрофлот" получил назначение на полеты в Мексику - РИА Новости, 22.09.2021
"Аэрофлот" получил назначение на полеты в Мексику
Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала назначенным перевозчиком на маршруте Москва-Канкун (Мексика), говорится в материалах на сайте Росавиации. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T06:49
2021-09-22T10:50
туризм
экономика
канкун
мексика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала назначенным перевозчиком на маршруте Москва-Канкун (Мексика), говорится в материалах на сайте Росавиации.Ранее авиакомпания получила допуски на регулярные рейсы из Москвы в Канкун. Гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов 13 августа сообщал, что "Аэрофлот" рассматривает возможность открыть рейсы в Мексику. Россия возобновила авиасообщение с этой страной с 25 мая."Авиакомпания "Аэрофлот" назначается для выполнения регулярных международных воздушных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты по маршруту Москва-Канкун с частотой выполнения полетов 7 рейсов в неделю", – говорится в материалах.Мексика для наших туристов открыта: виза не нужна (оформляется электронное разрешение на въезд), ПЦР-тесты для въезда – тоже.
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экономика, канкун, мексика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, новости - туризм, туристы, туризм, россия
06:49 22.09.2021 (обновлено: 10:50 22.09.2021)
 
"Аэрофлот" получил назначение на полеты в Мексику

"Аэрофлот" стал назначенным перевозчиком на маршруте Москва-Канкун

© Pixabay / DEZALBКорабли у побережья Канкуна
Корабли у побережья Канкуна - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Pixabay / DEZALB
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала назначенным перевозчиком на маршруте Москва-Канкун (Мексика), говорится в материалах на сайте Росавиации.
Ранее авиакомпания получила допуски на регулярные рейсы из Москвы в Канкун. Гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов 13 августа сообщал, что "Аэрофлот" рассматривает возможность открыть рейсы в Мексику. Россия возобновила авиасообщение с этой страной с 25 мая.
"Авиакомпания "Аэрофлот" назначается для выполнения регулярных международных воздушных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты по маршруту Москва-Канкун с частотой выполнения полетов 7 рейсов в неделю", – говорится в материалах.
Мексика для наших туристов открыта: виза не нужна (оформляется электронное разрешение на въезд), ПЦР-тесты для въезда – тоже.
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ТуризмЭкономикаКанкунМексикаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэрофлотНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссия
 
 
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