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"Аэрофлот" получил назначение на полеты в Мексику

"Аэрофлот" получил назначение на полеты в Мексику - РИА Новости, 22.09.2021

"Аэрофлот" получил назначение на полеты в Мексику

Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала назначенным перевозчиком на маршруте Москва-Канкун (Мексика), говорится в материалах на сайте Росавиации. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T06:49

2021-09-22T06:49

2021-09-22T10:50

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала назначенным перевозчиком на маршруте Москва-Канкун (Мексика), говорится в материалах на сайте Росавиации.Ранее авиакомпания получила допуски на регулярные рейсы из Москвы в Канкун. Гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов 13 августа сообщал, что "Аэрофлот" рассматривает возможность открыть рейсы в Мексику. Россия возобновила авиасообщение с этой страной с 25 мая."Авиакомпания "Аэрофлот" назначается для выполнения регулярных международных воздушных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты по маршруту Москва-Канкун с частотой выполнения полетов 7 рейсов в неделю", – говорится в материалах.Мексика для наших туристов открыта: виза не нужна (оформляется электронное разрешение на въезд), ПЦР-тесты для въезда – тоже.

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экономика, канкун, мексика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, новости - туризм, туристы, туризм, россия