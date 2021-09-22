https://ria.ru/20210922/izbienie-1751310037.html
В Тольятти проверят сообщения об избиении девочки
В Тольятти проверят сообщения об избиении девочки - РИА Новости, 22.09.2021
В Тольятти проверят сообщения об избиении девочки
Следователи начали проверку после публикаций о том, что в Тольятти пьяная женщина несколько раз ударила по голове маленькую дочь, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:16
2021-09-22T15:16
2021-09-22T15:16
происшествия
тольятти
самарская область
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САМАРА, 22 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикаций о том, что в Тольятти пьяная женщина несколько раз ударила по голове маленькую дочь, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным ведомства, ранее в СМИ появилась публикация о том, что, предположительно, пьяная женщина ударила по голове несовершеннолетнюю дочь. Согласно информации, размещенной в группе самарской региональной общественной организации "Право на счастье" в социальной сети "ВКонтакте", инцидент произошел 20 сентября в Тольятти, на улице женщина кричала на дочку матом, а потом три раза ударила ребенка по голове."По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти… начата проверка, в ходе которой устанавливаются все участники конфликта, а также обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.В прокуратуре Самарской области РИА Новости сообщили, что надзорное ведомство также начало проверку в связи с произошедшим.
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происшествия, тольятти, самарская область
В Тольятти проверят сообщения об избиении девочки
В Тольятти проверят сообщения об избиении девочки пьяной матерью