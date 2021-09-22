https://ria.ru/20210922/gosduma-1751378605.html

Депутат рассказал, как "Новые люди" изменят Госдуму

Депутат рассказал, как "Новые люди" изменят Госдуму - РИА Новости, 22.09.2021

Депутат рассказал, как "Новые люди" изменят Госдуму

Диалог между фракциями в Госдуме с приходом "Новых людей" "точно изменится", от новичков можно ждать различных инициатив, но может подвести отсутствие... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T21:13

2021-09-22T21:13

2021-09-22T21:13

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Диалог между фракциями в Госдуме с приходом "Новых людей" "точно изменится", от новичков можно ждать различных инициатив, но может подвести отсутствие парламентского опыта, рассказал РИА Новости заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев."На мой взгляд самое интересное - это конструкция диалога внутри Госдумы - она точно изменится. Первое - с учетом того, что будет пять фракций, а не четыре. Без всякого сомнения будет очень много ярких инициатив", - подчеркнул Шхагошев.Политик считает, что несмотря на скромное количество депутатов от "Новых людей", "фракция есть фракция". От них можно ожидать новые инициативы, но отсутствие опыта парламентской работы может их подвести, допускает он."Новая фракция будет выходить с различными инициативами, но понятно, что у них опыта парламентской работы нет, и в связи с этим эта дискуссия, возможно, не всегда будет конструктивно-рабочей", - отметил депутат.Парламентарий полагает, что новый думский созыв будет интересен тем, что в его сроки пройдут президентские выборы. "Здесь тоже конструкция взаимодействия с правительством будет совсем иная" - добавил он и подчеркнул, что работа будет интенсивной.Выборы в Госдуму прошли в России 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, представители восьми партий прошли в восьмой созыв Госдумы. По федеральному округу, кроме победившей "Единой России", в Госдуме окажутся КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди". Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах.

https://ria.ru/20210920/vybory-1751057840.html

https://ria.ru/20210921/yabloko-1751216805.html

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политика, госдума рф, адальби шхагошев, россия