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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/golosovanie-1751257377.html
Заинтересованным лицам дадут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве
Заинтересованным лицам дадут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве - РИА Новости, 22.09.2021
Заинтересованным лицам дадут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве
В московском штабе проведут аудит онлайн-голосования, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:14
2021-09-22T19:15
выборы в государственную думу
политика
москва
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В московском штабе проведут аудит онлайн-голосования, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.Удаленная система отработала штатно в шести регионах, к 22:00 по Москве результаты уже расшифровали, а к 23:00 — опубликовали."После завершения голосования достаточно серьезная задержка произошла с публикацией результатов", — сказал Массух на втором всероссийском форуме общественных наблюдателей.Он добавил, что перепроверку с участием представителей КПРФ и других заинтересованных депутатов, которые избирались по Москве, проведут до понедельника следующей недели.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе. Накануне Центризбирком сообщил, что в парламенте нового созыва места распределятся следующим образом: "Единая Россия" получит 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. Еще по одному креслу достанется Партии Роста, "Родине" и "Гражданской платформе", пять мест займут самовыдвиженцы.
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политика, москва
11:14 22.09.2021 (обновлено: 19:15 22.09.2021)
 

Заинтересованным лицам дадут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В московском штабе проведут аудит онлайн-голосования, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.
Удаленная система отработала штатно в шести регионах, к 22:00 по Москве результаты уже расшифровали, а к 23:00 — опубликовали.
"После завершения голосования достаточно серьезная задержка произошла с публикацией результатов", — сказал Массух на втором всероссийском форуме общественных наблюдателей.
Он добавил, что перепроверку с участием представителей КПРФ и других заинтересованных депутатов, которые избирались по Москве, проведут до понедельника следующей недели.
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 11:32Выборы в Государственную думу
Эксперты смогут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве при сверке
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
Накануне Центризбирком сообщил, что в парламенте нового созыва места распределятся следующим образом: "Единая Россия" получит 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. Еще по одному креслу достанется Партии Роста, "Родине" и "Гражданской платформе", пять мест займут самовыдвиженцы.
 
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