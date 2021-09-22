https://ria.ru/20210922/golosovanie-1751257377.html

Заинтересованным лицам дадут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве

Заинтересованным лицам дадут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве - РИА Новости, 22.09.2021

Заинтересованным лицам дадут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве

В московском штабе проведут аудит онлайн-голосования, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:14

2021-09-22T11:14

2021-09-22T19:15

выборы в государственную думу

политика

москва

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В московском штабе проведут аудит онлайн-голосования, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.Удаленная система отработала штатно в шести регионах, к 22:00 по Москве результаты уже расшифровали, а к 23:00 — опубликовали."После завершения голосования достаточно серьезная задержка произошла с публикацией результатов", — сказал Массух на втором всероссийском форуме общественных наблюдателей.Он добавил, что перепроверку с участием представителей КПРФ и других заинтересованных депутатов, которые избирались по Москве, проведут до понедельника следующей недели.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе. Накануне Центризбирком сообщил, что в парламенте нового созыва места распределятся следующим образом: "Единая Россия" получит 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. Еще по одному креслу достанется Партии Роста, "Родине" и "Гражданской платформе", пять мест займут самовыдвиженцы.

https://ria.ru/20210922/vybory-1751261807.html

москва

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политика, москва