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Россиянин получил два года колонии за финансирование боевиков в Сирии
Россиянин получил два года колонии за финансирование боевиков в Сирии - РИА Новости, 22.09.2021
Россиянин получил два года колонии за финансирование боевиков в Сирии
Россиянин получил два года лишения свободы за то, что отправлял деньги террористам в Сирию из Сургута и Нового Уренгоя, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:31
2021-09-22T18:31
происшествия
терроризм
сургут
сирия
новый уренгой
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россиянин получил два года лишения свободы за то, что отправлял деньги террористам в Сирию из Сургута и Нового Уренгоя, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Как установило следствие, с декабря 2014 года по март 2017 года Ибрагим Толешов находился в Сургуте и Новом Уренгое и знал о том, что житель Дагестана участвует в Сирии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации."Толешов, имея прямой умысел на содействие террористической деятельности указанной организации путем её финансирования, по просьбе последнего осуществил переводы денежных средств на сообщенные указанным лицом номера банковских карт", - говорится в сообщении.Отмечается, что против жителя Дагестана возбудили дела по статьям УК РФ "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической" и "организация финансирования терроризма"."Судом Толешеву назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - добавляет СК.
https://ria.ru/20210922/ekstremisty-1751354601.html
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происшествия, терроризм, сургут, сирия, новый уренгой, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
18:31 22.09.2021
 
Россиянин получил два года колонии за финансирование боевиков в Сирии

СК: россиянин получил два года лишения свободы за отправку денег террористам в Сирию

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россиянин получил два года лишения свободы за то, что отправлял деньги террористам в Сирию из Сургута и Нового Уренгоя, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Как установило следствие, с декабря 2014 года по март 2017 года Ибрагим Толешов находился в Сургуте и Новом Уренгое и знал о том, что житель Дагестана участвует в Сирии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации.
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"Толешов, имея прямой умысел на содействие террористической деятельности указанной организации путем её финансирования, по просьбе последнего осуществил переводы денежных средств на сообщенные указанным лицом номера банковских карт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что против жителя Дагестана возбудили дела по статьям УК РФ "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической" и "организация финансирования терроризма".
"Судом Толешеву назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - добавляет СК.
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ПроисшествияТерроризмСургутСирияНовый УренгойСледственный комитет России (СК РФ)Республика ДагестанРоссия
 
 
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