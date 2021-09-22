https://ria.ru/20210922/finansirovanie-1751355706.html

Россиянин получил два года колонии за финансирование боевиков в Сирии

Россиянин получил два года колонии за финансирование боевиков в Сирии - РИА Новости, 22.09.2021

Россиянин получил два года колонии за финансирование боевиков в Сирии

Россиянин получил два года лишения свободы за то, что отправлял деньги террористам в Сирию из Сургута и Нового Уренгоя, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:31

2021-09-22T18:31

2021-09-22T18:31

происшествия

терроризм

сургут

сирия

новый уренгой

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россиянин получил два года лишения свободы за то, что отправлял деньги террористам в Сирию из Сургута и Нового Уренгоя, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Как установило следствие, с декабря 2014 года по март 2017 года Ибрагим Толешов находился в Сургуте и Новом Уренгое и знал о том, что житель Дагестана участвует в Сирии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации."Толешов, имея прямой умысел на содействие террористической деятельности указанной организации путем её финансирования, по просьбе последнего осуществил переводы денежных средств на сообщенные указанным лицом номера банковских карт", - говорится в сообщении.Отмечается, что против жителя Дагестана возбудили дела по статьям УК РФ "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической" и "организация финансирования терроризма"."Судом Толешеву назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - добавляет СК.

https://ria.ru/20210922/ekstremisty-1751354601.html

https://ria.ru/20210825/zaderzhanie-1747145705.html

сургут

сирия

новый уренгой

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, терроризм, сургут, сирия, новый уренгой, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия