Новый научный квартал МГТУ им Баумана обеспечат электричеством с резервом
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Столичные энергетики проведут масштабные работы по обеспечению электричеством нового научного квартала МГТУ имени Баумана, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Фактически запланировано создание нового городского квартала с научным кампусом, зеленым парком, благоустроенной площадью. Это потребует выделения дополнительной энергомощности и создания соответствующей инфраструктуры", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в рамках присоединения нового объекта энергетики построят 11 трансформаторных подстанций, в которых установят современное энергооборудование, и дополнительно проложат распределительные кабельные линии общей протяженностью более 21 километра. Начало строительно-монтажных работ запланировано на середину декабря этого года. Максимальная мощность составит 26,1 МВт.
"Технологическое присоединение будет выполнено с применением оборудования более высокого класса напряжений - 20 кВ. Эти распределительные сети характеризуются высокой энергоэффективностью, меньшим объемом технологических потерь при передаче электроэнергии", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что новый научный квартал обеспечат электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.