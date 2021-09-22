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Новый научный квартал МГТУ им Баумана обеспечат электричеством с резервом
Новый научный квартал МГТУ им Баумана обеспечат электричеством с резервом - РИА Новости, 22.09.2021
Новый научный квартал МГТУ им Баумана обеспечат электричеством с резервом
Столичные энергетики проведут масштабные работы по обеспечению электричеством нового научного квартала МГТУ имени Баумана, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:52
2021-09-22T12:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
мгту имени баумана
петр бирюков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Столичные энергетики проведут масштабные работы по обеспечению электричеством нового научного квартала МГТУ имени Баумана, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках присоединения нового объекта энергетики построят 11 трансформаторных подстанций, в которых установят современное энергооборудование, и дополнительно проложат распределительные кабельные линии общей протяженностью более 21 километра. Начало строительно-монтажных работ запланировано на середину декабря этого года. Максимальная мощность составит 26,1 МВт.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что новый научный квартал обеспечат электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
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мгту имени баумана, петр бирюков, городское хозяйство москвы
12:52 22.09.2021
 

Новый научный квартал МГТУ им Баумана обеспечат электричеством с резервом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнженер в машинном зале подстанции
Инженер в машинном зале подстанции - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Столичные энергетики проведут масштабные работы по обеспечению электричеством нового научного квартала МГТУ имени Баумана, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Фактически запланировано создание нового городского квартала с научным кампусом, зеленым парком, благоустроенной площадью. Это потребует выделения дополнительной энергомощности и создания соответствующей инфраструктуры", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в рамках присоединения нового объекта энергетики построят 11 трансформаторных подстанций, в которых установят современное энергооборудование, и дополнительно проложат распределительные кабельные линии общей протяженностью более 21 километра. Начало строительно-монтажных работ запланировано на середину декабря этого года. Максимальная мощность составит 26,1 МВт.
"Технологическое присоединение будет выполнено с применением оборудования более высокого класса напряжений - 20 кВ. Эти распределительные сети характеризуются высокой энергоэффективностью, меньшим объемом технологических потерь при передаче электроэнергии", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что новый научный квартал обеспечат электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМГТУ имени БауманаПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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