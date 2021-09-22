https://ria.ru/20210922/elektrichestvo-1751277925.html

Новый научный квартал МГТУ им Баумана обеспечат электричеством с резервом

Новый научный квартал МГТУ им Баумана обеспечат электричеством с резервом - РИА Новости, 22.09.2021

Новый научный квартал МГТУ им Баумана обеспечат электричеством с резервом

Столичные энергетики проведут масштабные работы по обеспечению электричеством нового научного квартала МГТУ имени Баумана, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:52

2021-09-22T12:52

2021-09-22T12:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

мгту имени баумана

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Столичные энергетики проведут масштабные работы по обеспечению электричеством нового научного квартала МГТУ имени Баумана, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках присоединения нового объекта энергетики построят 11 трансформаторных подстанций, в которых установят современное энергооборудование, и дополнительно проложат распределительные кабельные линии общей протяженностью более 21 километра. Начало строительно-монтажных работ запланировано на середину декабря этого года. Максимальная мощность составит 26,1 МВт.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что новый научный квартал обеспечат электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

https://ria.ru/20210921/tekhnika-1751116917.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мгту имени баумана, петр бирюков, городское хозяйство москвы