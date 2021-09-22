https://ria.ru/20210922/ekonomika-1751340703.html

Глава Адыгеи рассказал Путину о росте экономики региона за счет инвестиций

Глава Адыгеи рассказал Путину о росте экономики региона за счет инвестиций - РИА Новости, 22.09.2021

Глава Адыгеи рассказал Путину о росте экономики региона за счет инвестиций

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал президента РФ Владимира Путина о росте экономики республики, который произошел за счет реализации инвестпроектов,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:24

2021-09-22T17:24

2021-09-22T17:25

республика адыгея

экономика

республика адыгея

владимир путин

мурат кумпилов

россия

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КРАСНОДАР, 22 сен – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал президента РФ Владимира Путина о росте экономики республики, который произошел за счет реализации инвестпроектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Президент в среду провел с главой Адыгеи встречу в режиме видеоконференции. Кумпилов проинформировал руководителя государства о ходе борьбы с коронавирусом, реализации нацпроектов и заручился поддержкой президента по вопросу содействия в строительстве противотуберкулёзного диспансера и некоторых объектов жизнеобеспечения."Глава Адыгеи доложил, что республика наращивает темпы развития (ВРП - 104% индекс промышленного производства на сегодня - 108%, темп роста собственных доходов бюджета – 126%). Глава Адыгеи обозначил, что достичь таких показателей во многом удалось за счет привлечения инвестиций", - говорится в сообщении.В частности, Кумпилов отметил, что за последние годы в республике реализован ряд крупных инвестиционных проектов: построены первая в стране ветроэлектростанция, солнечная электростанция, создана молочно-товарная козья ферма."Глава республики Адыгея рассказал и о работе над ключевыми проектами, которые дадут импульс дальнейшему развитию региона, – создаются горнолыжный экокурорт "Лагонаки" и государственный промышленный парк", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20210729/adygeya-1743506595.html

https://ria.ru/20210701/adygeya-1739490979.html

республика адыгея

россия

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экономика, республика адыгея, владимир путин, мурат кумпилов, россия