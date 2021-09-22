17:24 22.09.2021 (обновлено: 17:25 22.09.2021)
Глава Адыгеи рассказал Путину о росте экономики региона за счет инвестиций
Глава Адыгеи Кумпилов рассказал Путину о росте экономики региона за счет инвестиций
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в формате видеоконференции с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым
КРАСНОДАР, 22 сен – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал президента РФ Владимира Путина о росте экономики республики, который произошел за счет реализации инвестпроектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Президент в среду провел с главой Адыгеи встречу в режиме видеоконференции. Кумпилов проинформировал руководителя государства о ходе борьбы с коронавирусом, реализации нацпроектов и заручился поддержкой президента по вопросу содействия в строительстве противотуберкулёзного диспансера и некоторых объектов жизнеобеспечения.
"Глава Адыгеи доложил, что республика наращивает темпы развития (ВРП - 104% индекс промышленного производства на сегодня - 108%, темп роста собственных доходов бюджета – 126%). Глава Адыгеи обозначил, что достичь таких показателей во многом удалось за счет привлечения инвестиций", - говорится в сообщении.
В частности, Кумпилов отметил, что за последние годы в республике реализован ряд крупных инвестиционных проектов: построены первая в стране ветроэлектростанция, солнечная электростанция, создана молочно-товарная козья ферма.
"Глава республики Адыгея рассказал и о работе над ключевыми проектами, которые дадут импульс дальнейшему развитию региона, – создаются горнолыжный экокурорт "Лагонаки" и государственный промышленный парк", - добавляется в релизе.