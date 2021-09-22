https://ria.ru/20210922/delo-1751357499.html

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об пропаже Ан-26

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об пропаже Ан-26 - РИА Новости, 22.09.2021

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об пропаже Ан-26

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об исчезновении с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:40

2021-09-22T18:40

2021-09-22T19:12

происшествия

хабаровский край

хабаровск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ан-26

россия

исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об исчезновении с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае, ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ."Председатель СК России поручил руководителю Восточного межрегионального СУТ СК России Александрову доложить о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, а связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Она же, вкупе с темнотой, осложняет поиски.

https://ria.ru/20210922/samolet-1751325457.html

хабаровский край

хабаровск

россия

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