https://ria.ru/20210922/delo-1751357499.html
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об пропаже Ан-26
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об пропаже Ан-26 - РИА Новости, 22.09.2021
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об пропаже Ан-26
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об исчезновении с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:40
2021-09-22T18:40
2021-09-22T19:12
происшествия
хабаровский край
хабаровск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ан-26
россия
исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об исчезновении с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае, ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ."Председатель СК России поручил руководителю Восточного межрегионального СУТ СК России Александрову доложить о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, а связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Она же, вкупе с темнотой, осложняет поиски.
https://ria.ru/20210922/samolet-1751325457.html
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ан-26, россия, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
18:40 22.09.2021 (обновлено: 19:12 22.09.2021)
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об пропаже Ан-26
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об исчезновении Ан-26 в Хабаровском крае