https://ria.ru/20210922/bezopasnost-1751346740.html

Ректор ПГНИУ пообещал пересмотреть подходы к организации безопасности

Ректор ПГНИУ пообещал пересмотреть подходы к организации безопасности - РИА Новости, 22.09.2021

Ректор ПГНИУ пообещал пересмотреть подходы к организации безопасности

Подходы к организации безопасности в Пермском государственном исследовательском университете будут пересмотрены после ЧП со стрельбой, сообщил ректор вуза... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:54

2021-09-22T17:54

2021-09-22T17:54

происшествия

пермский край

пермь

пермский государственный университет

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Подходы к организации безопасности в Пермском государственном исследовательском университете будут пересмотрены после ЧП со стрельбой, сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников."Трагедия, которая произошла, просто требует кардинальной переработки и нашей системы безопасности, и, возможно, дополнений в федеральное законодательство. Этот вопрос нужно рассматривать комплексно, с большим количеством специалистов соответствующих служб", - завил он журналистам.Утром в понедельник студент открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шестеро погибли, пострадали 42 человека. Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен, позднее его госпитализировали. По данным регионального минздрава, он остается в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20210921/prepodavatel-1751086599.html

пермский край

пермь

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происшествия, пермский край, пермь, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете