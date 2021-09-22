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Ректор ПГНИУ пообещал пересмотреть подходы к организации безопасности
Ректор ПГНИУ пообещал пересмотреть подходы к организации безопасности - РИА Новости, 22.09.2021
Ректор ПГНИУ пообещал пересмотреть подходы к организации безопасности
Подходы к организации безопасности в Пермском государственном исследовательском университете будут пересмотрены после ЧП со стрельбой, сообщил ректор вуза... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:54
2021-09-22T17:54
происшествия
пермский край
пермь
пермский государственный университет
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Подходы к организации безопасности в Пермском государственном исследовательском университете будут пересмотрены после ЧП со стрельбой, сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников."Трагедия, которая произошла, просто требует кардинальной переработки и нашей системы безопасности, и, возможно, дополнений в федеральное законодательство. Этот вопрос нужно рассматривать комплексно, с большим количеством специалистов соответствующих служб", - завил он журналистам.Утром в понедельник студент открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шестеро погибли, пострадали 42 человека. Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен, позднее его госпитализировали. По данным регионального минздрава, он остается в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок.
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происшествия, пермский край, пермь, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете
17:54 22.09.2021
 
Ректор ПГНИУ пообещал пересмотреть подходы к организации безопасности

Ректор ПГНИУ Красильников: подходы к организации безопасности пересмотрят после трагедии

© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанкВход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Анатолий Романов
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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Подходы к организации безопасности в Пермском государственном исследовательском университете будут пересмотрены после ЧП со стрельбой, сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников.
"Трагедия, которая произошла, просто требует кардинальной переработки и нашей системы безопасности, и, возможно, дополнений в федеральное законодательство. Этот вопрос нужно рассматривать комплексно, с большим количеством специалистов соответствующих служб", - завил он журналистам.
Утром в понедельник студент открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шестеро погибли, пострадали 42 человека. Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен, позднее его госпитализировали. По данным регионального минздрава, он остается в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок.
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