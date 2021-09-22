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В Новгородской области раскритиковали плакат с министром ЖКХ и Сталиным
В Новгородской области раскритиковали плакат с министром ЖКХ и Сталиным - РИА Новости, 22.09.2021
В Новгородской области раскритиковали плакат с министром ЖКХ и Сталиным
Руководитель пресс-службы администрации Новгородской области Николай Шестаков раскритиковал вывешенный в городе Боровичи баннер, где Иосиф Сталин соседствует с... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T21:10
2021-09-22T21:10
общество
новгородская область
боровичи
иосиф сталин (джугашвили)
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Руководитель пресс-службы администрации Новгородской области Николай Шестаков раскритиковал вывешенный в городе Боровичи баннер, где Иосиф Сталин соседствует с региональным министром ЖКХ Ириной Николаевой.В соцсетях и некоторых Telegram-каналах появились фото баннера, установленного в Боровичах. На нем изображена министр ЖКХ и энергетики региона Ирина Николаева, а также Иосиф Сталин. При этом изображения скомпонованы так, что создается впечатление, будто он строго смотрит на чиновницу. Некоторые пользователи назвали баннер "жестким креативом", предположив, что кого-либо из Боровичей не устраивают тарифы на услуги ЖКХ."Поступок, совершенный этими людьми (авторами баннера – ред.), могу охарактеризовать как безнравственный, находящийся за гранью норм морали и этики. И пусть это останется на совести того, кто это сделал", - написал Шестаков в своем Telegram-канале.Он назвал регионального министра ЖКХ "блестящим профессионалом своего дела" и "признанным авторитетом среди федеральных и региональных коллег".По словам руководителя пресс-службы областной администрации, благодаря Николаевой в регионе успешно реализуется программа "Чистая вода", строятся объекты водоочистки, расселяется аварийное жилье, проходит газификация и формируется комфортная городская среда, при этом уровень тарифов на ЖКХ в Боровичах является одним из самых низких по сравнению с аналогичными городами Северо-Запада, добавил Шестаков.
https://ria.ru/20191223/1562719690.html
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новгородская область
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общество, новгородская область, боровичи, иосиф сталин (джугашвили), жкх
21:10 22.09.2021
 
В Новгородской области раскритиковали плакат с министром ЖКХ и Сталиным

Власти Новгородской области раскритиковали плакат с министром ЖКХ и Сталиным

© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкГенералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Евгений Халдей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Руководитель пресс-службы администрации Новгородской области Николай Шестаков раскритиковал вывешенный в городе Боровичи баннер, где Иосиф Сталин соседствует с региональным министром ЖКХ Ириной Николаевой.
В соцсетях и некоторых Telegram-каналах появились фото баннера, установленного в Боровичах. На нем изображена министр ЖКХ и энергетики региона Ирина Николаева, а также Иосиф Сталин. При этом изображения скомпонованы так, что создается впечатление, будто он строго смотрит на чиновницу. Некоторые пользователи назвали баннер "жестким креативом", предположив, что кого-либо из Боровичей не устраивают тарифы на услуги ЖКХ.
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"Поступок, совершенный этими людьми (авторами баннера – ред.), могу охарактеризовать как безнравственный, находящийся за гранью норм морали и этики. И пусть это останется на совести того, кто это сделал", - написал Шестаков в своем Telegram-канале.
Он назвал регионального министра ЖКХ "блестящим профессионалом своего дела" и "признанным авторитетом среди федеральных и региональных коллег".
По словам руководителя пресс-службы областной администрации, благодаря Николаевой в регионе успешно реализуется программа "Чистая вода", строятся объекты водоочистки, расселяется аварийное жилье, проходит газификация и формируется комфортная городская среда, при этом уровень тарифов на ЖКХ в Боровичах является одним из самых низких по сравнению с аналогичными городами Северо-Запада, добавил Шестаков.
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ОбществоНовгородская областьБоровичиИосиф Сталин (Джугашвили)ЖКХ
 
 
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