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Ленобласть войдет в Ассоциацию регионов России по климату
Ленобласть войдет в Ассоциацию регионов России по климату - РИА Новости, 22.09.2021
Ленобласть войдет в Ассоциацию регионов России по климату
Ленинградская область войдет в Ассоциацию регионов России по климату, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:56
2021-09-22T15:56
ленинградская область
санкт-петербург
ленинградская область
александр дрозденко
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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Ленинградская область войдет в Ассоциацию регионов России по климату, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Соответствующее соглашение было принято в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’21, открывшегося в среду в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили глава региона Александр Дрозденко и президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владиславом Онищенко. Соглашение предполагает распространение информации о лучших "климатических" практиках и проектах, подготовку предложений по учету региональной специфики при разработке федерального регулирования, а также создает возможности для проведения совместных мероприятий и исследований по вопросам климатической повестки.В пресс-службе областной администрации напомнили, что Фонд "Центр стратегических разработок" (ЦСР) основан в декабре 1999 года и занимается разработкой и реализацией стратегии долгосрочного развития экономики России.
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санкт-петербург, ленинградская область, александр дрозденко
15:56 22.09.2021
 

Ленобласть войдет в Ассоциацию регионов России по климату

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиПрезидент Фонда "Центр стратегических разработок" Владислав Онищенко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после подписания соглашения в рамках BRIEF’21
Президент Фонда Центр стратегических разработок Владислав Онищенко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после подписания соглашения в рамках BRIEF’21 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Ленинградская область войдет в Ассоциацию регионов России по климату, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Соответствующее соглашение было принято в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’21, открывшегося в среду в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили глава региона Александр Дрозденко и президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владиславом Онищенко. Соглашение предполагает распространение информации о лучших "климатических" практиках и проектах, подготовку предложений по учету региональной специфики при разработке федерального регулирования, а также создает возможности для проведения совместных мероприятий и исследований по вопросам климатической повестки.
"Тема климатического регулирования, введения обязательной углеродной отчетности сегодня особенно актуальна для нас и наших предприятий, и повестка Балтийского регионального инвестиционного форума это подтверждает. Я рад, что нашим партнером по проектам в сфере сокращения выбросов парниковых газов станет Центр стратегических разработок", – отметил глава Ленинградской области.
В пресс-службе областной администрации напомнили, что Фонд "Центр стратегических разработок" (ЦСР) основан в декабре 1999 года и занимается разработкой и реализацией стратегии долгосрочного развития экономики России.
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