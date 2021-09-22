https://ria.ru/20210922/assotsiatsiya-1751317639.html

Ленобласть войдет в Ассоциацию регионов России по климату

Ленобласть войдет в Ассоциацию регионов России по климату - РИА Новости, 22.09.2021

Ленобласть войдет в Ассоциацию регионов России по климату

Ленинградская область войдет в Ассоциацию регионов России по климату, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:56

2021-09-22T15:56

2021-09-22T15:56

ленинградская область

санкт-петербург

ленинградская область

александр дрозденко

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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Ленинградская область войдет в Ассоциацию регионов России по климату, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Соответствующее соглашение было принято в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’21, открывшегося в среду в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили глава региона Александр Дрозденко и президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владиславом Онищенко. Соглашение предполагает распространение информации о лучших "климатических" практиках и проектах, подготовку предложений по учету региональной специфики при разработке федерального регулирования, а также создает возможности для проведения совместных мероприятий и исследований по вопросам климатической повестки.В пресс-службе областной администрации напомнили, что Фонд "Центр стратегических разработок" (ЦСР) основан в декабре 1999 года и занимается разработкой и реализацией стратегии долгосрочного развития экономики России.

https://ria.ru/20210914/lenoblast-1750035768.html

санкт-петербург

ленинградская область

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санкт-петербург, ленинградская область, александр дрозденко