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Туризм
https://ria.ru/20210922/antalya-1751245889.html
Почти два миллиона россиян отдохнули в Анталье с начала лета
Почти два миллиона россиян отдохнули в Анталье с начала лета - РИА Новости, 22.09.2021
Почти два миллиона россиян отдохнули в Анталье с начала лета
Почти два миллиона россиян с июня по сентябрь 2021 года отдохнули в турецкой Анталье, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:29
2021-09-22T11:29
туризм
турция
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
анталья (провинция)
майя ломидзе
туристы
россия
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Почти два миллиона россиян с июня по сентябрь 2021 года отдохнули в турецкой Анталье, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Доля россиян в общем иностранном турпотоке с 1 января по 19 сентября 2021 года составляет 37,41%. Начиная с 21 июня, когда было возобновлено в полном объеме авиасообщение с Турцией, на курорты Антальи прилетели почти 2 миллиона российских туристов", — отметила Ломидзе.Как сообщила глава АТОР, по данным аэропорта Антальи, с 1 января по 19 сентября в Анталье приземлились в совокупности 33,9 тысячи международных рейсов, которые привезли более 6 миллионов иностранных туристов. Из этого количества прибывших на 9,5 тысячи рейсах из России прилетели 2,2 миллиона пассажиров."Сейчас в России наблюдается очень активный спрос на курорты Антальи с заездами в октябре. При этом пик октябрьских заездов, судя по распределению купленных туров, придется и на самый конец этого месяца – в Анталью активно бронируют путевки с датами заезда 29-31 октября, чтобы захватить первую неделю ноября, на которую выпадают праздничные даты 4-7 ноября", — заключила она.
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турция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), анталья (провинция), майя ломидзе, туристы, россия, что посмотреть , отдых на море, куда можно лететь
11:29 22.09.2021
 
Почти два миллиона россиян отдохнули в Анталье с начала лета

С июня по сентябрь турецкую Анталью посетили почти два миллиона россиян

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы на курортах Турции
Российские туристы на курортах Турции - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Почти два миллиона россиян с июня по сентябрь 2021 года отдохнули в турецкой Анталье, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Доля россиян в общем иностранном турпотоке с 1 января по 19 сентября 2021 года составляет 37,41%. Начиная с 21 июня, когда было возобновлено в полном объеме авиасообщение с Турцией, на курорты Антальи прилетели почти 2 миллиона российских туристов", — отметила Ломидзе.
Как сообщила глава АТОР, по данным аэропорта Антальи, с 1 января по 19 сентября в Анталье приземлились в совокупности 33,9 тысячи международных рейсов, которые привезли более 6 миллионов иностранных туристов. Из этого количества прибывших на 9,5 тысячи рейсах из России прилетели 2,2 миллиона пассажиров.
"Сейчас в России наблюдается очень активный спрос на курорты Антальи с заездами в октябре. При этом пик октябрьских заездов, судя по распределению купленных туров, придется и на самый конец этого месяца – в Анталью активно бронируют путевки с датами заезда 29-31 октября, чтобы захватить первую неделю ноября, на которую выпадают праздничные даты 4-7 ноября", — заключила она.
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