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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210922/aktsiya-1751303789.html
В КЧР высадят 6 тысяч саженцев в рамках акции "Сохраним лес"
В КЧР высадят 6 тысяч саженцев в рамках акции "Сохраним лес" - РИА Новости, 22.09.2021
В КЧР высадят 6 тысяч саженцев в рамках акции "Сохраним лес"
В Карачаево-Черкесии осенью высадят свыше 6 тысяч саженцев разных пород деревьев в рамках акции "Сохраним лес", сообщает министерство природных ресурсов и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:58
2021-09-22T14:58
карачаево-черкесская республика
общество
городское хозяйство москвы
россия
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ЧЕРКЕССК, 22 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии осенью высадят свыше 6 тысяч саженцев разных пород деревьев в рамках акции "Сохраним лес", сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.Высадка запланирована на землях лесного фонда, а также парках, скверах, аллеях населённых пунктов КЧР с 22 октября. Общая площадь, на которой жители республики посадят саженцы рябины, клёна, ясеня, березы, составит почти 12 гектаров.Организаторы акции "Сохраним лес" - Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства. В рамках акции по всей России планируется высадить 70 миллионов саженцев.
https://ria.ru/20201124/les-1586067589.html
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общество, городское хозяйство москвы, россия
14:58 22.09.2021
 

В КЧР высадят 6 тысяч саженцев в рамках акции "Сохраним лес"

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник питомника декоративных растений обрабатывает саженцы клена
Сотрудник питомника декоративных растений обрабатывает саженцы клена - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 22 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии осенью высадят свыше 6 тысяч саженцев разных пород деревьев в рамках акции "Сохраним лес", сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.
Высадка запланирована на землях лесного фонда, а также парках, скверах, аллеях населённых пунктов КЧР с 22 октября. Общая площадь, на которой жители республики посадят саженцы рябины, клёна, ясеня, березы, составит почти 12 гектаров.
Волонтеры во время посадки леса - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября 2020, 13:04
В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" высажено 40 млн деревьев
Организаторы акции "Сохраним лес" - Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства. В рамках акции по всей России планируется высадить 70 миллионов саженцев.
 
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