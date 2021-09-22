https://ria.ru/20210922/aktsiya-1751303789.html
В КЧР высадят 6 тысяч саженцев в рамках акции "Сохраним лес"
В КЧР высадят 6 тысяч саженцев в рамках акции "Сохраним лес" - РИА Новости, 22.09.2021
В КЧР высадят 6 тысяч саженцев в рамках акции "Сохраним лес"
В Карачаево-Черкесии осенью высадят свыше 6 тысяч саженцев разных пород деревьев в рамках акции "Сохраним лес", сообщает министерство природных ресурсов и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:58
2021-09-22T14:58
2021-09-22T14:58
карачаево-черкесская республика
общество
городское хозяйство москвы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751305911_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b495df484efbce755bf283dd50e4e48f.jpg
ЧЕРКЕССК, 22 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии осенью высадят свыше 6 тысяч саженцев разных пород деревьев в рамках акции "Сохраним лес", сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.Высадка запланирована на землях лесного фонда, а также парках, скверах, аллеях населённых пунктов КЧР с 22 октября. Общая площадь, на которой жители республики посадят саженцы рябины, клёна, ясеня, березы, составит почти 12 гектаров.Организаторы акции "Сохраним лес" - Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства. В рамках акции по всей России планируется высадить 70 миллионов саженцев.
https://ria.ru/20201124/les-1586067589.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751305911_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa515ff7db14066b6843209fc51fc582.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, россия