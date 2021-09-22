https://ria.ru/20210922/aktsiya-1751303789.html

В КЧР высадят 6 тысяч саженцев в рамках акции "Сохраним лес"

В КЧР высадят 6 тысяч саженцев в рамках акции "Сохраним лес" - РИА Новости, 22.09.2021

В КЧР высадят 6 тысяч саженцев в рамках акции "Сохраним лес"

В Карачаево-Черкесии осенью высадят свыше 6 тысяч саженцев разных пород деревьев в рамках акции "Сохраним лес", сообщает министерство природных ресурсов и... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:58

2021-09-22T14:58

2021-09-22T14:58

карачаево-черкесская республика

общество

городское хозяйство москвы

россия

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ЧЕРКЕССК, 22 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии осенью высадят свыше 6 тысяч саженцев разных пород деревьев в рамках акции "Сохраним лес", сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.Высадка запланирована на землях лесного фонда, а также парках, скверах, аллеях населённых пунктов КЧР с 22 октября. Общая площадь, на которой жители республики посадят саженцы рябины, клёна, ясеня, березы, составит почти 12 гектаров.Организаторы акции "Сохраним лес" - Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства. В рамках акции по всей России планируется высадить 70 миллионов саженцев.

https://ria.ru/20201124/les-1586067589.html

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общество, городское хозяйство москвы, россия