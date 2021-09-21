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Заполняемость индустриальных парков Подмосковья превысила 65%
Заполняемость индустриальных парков Подмосковья превысила 65% - РИА Новости, 21.09.2021
Заполняемость индустриальных парков Подмосковья превысила 65%
Заполняемость индустриальных парков Московской области на конец сентября превышает 66%, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:53
2021-09-21T13:53
2021-09-21T13:53
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Заполняемость индустриальных парков Московской области на конец сентября превышает 66%, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева."Московская область – лидер по количеству индустриальных парков среди регионов России. При этом качественный показатель работы этих территорий также очень высок – сегодня мы уже заполнили наши парки на 66,6%, а к концу года ожидаем, что этот показатель превысит 71%", - приводятся на сайте ведомства слова Зиновьевой.Она добавила, что с начала года в подмосковные индустриальные парки было привлечено 44 новых резидента, которые планируют инвестировать в свои производства 18,5 миллиардов рублей. По итогам реализации этих проектов будет создано более 2 тысяч рабочих мест для жителей области.
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/podmoskove-1750533466.html
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