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МИД обвинил США во вмешательстве в выборы в Госдуму

МИД обвинил США во вмешательстве в выборы в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021

МИД обвинил США во вмешательстве в выборы в Госдуму

Несмотря на кибератаки и откровенное вмешательство в выборы, США не удалось дискредитировать избирательную систему в России, заявила официальный представитель... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:47

2021-09-21T15:47

2021-09-21T15:54

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Несмотря на кибератаки и откровенное вмешательство в выборы, США не удалось дискредитировать избирательную систему в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Несмотря на беспрецедентное количество кибератак на Центризбирком России, об этом было сказано непосредственно ЦИКом, и половина из этих кибератак зафиксирована с территории США, а также откровенное вмешательство американских интернет-платформ в ход подготовки проведения выборов, дискредитировать российскую избирательную систему нашим недругам не удалось и не удастся", - сказала Захарова на брифинге во вторник.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября.

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2021

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политика, сша, госдума рф, россия