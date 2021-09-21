Круглый стол ЭИСИ об итогах выборов в ГД РФ
22 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Новая Дума: конфигурация, полномочия, ожидания".
Участники:
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Завершились выборы в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва. Как и прогнозировали эксперты, эта избирательная кампания вошла в число самых высококонкурентных. Разрешилась одна из главных интриг выборов 2021 года – в России появилась пятая парламентская партия.
Чего ждать от очередного созыва нижней палаты парламента? Как новая конфигурация повлияет на развитие страны? Как обновленная Дума реализует свои новые полномочия?
В ходе мероприятия Экспертный институт социальных исследований презентует доклад "Электоральные диспропорции и справедливое представительство". Как распределяются мандаты в разных системах? Откуда возникает диспропорция между долей голосов избирателей и долей мандатов? Как с этим обстоят дела в России?
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Завершились выборы в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва. Как и прогнозировали эксперты, эта избирательная кампания вошла в число самых высококонкурентных. Разрешилась одна из главных интриг выборов 2021 года – в России появилась пятая парламентская партия.
Чего ждать от очередного созыва нижней палаты парламента? Как новая конфигурация повлияет на развитие страны? Как обновленная Дума реализует свои новые полномочия?
В ходе мероприятия Экспертный институт социальных исследований презентует доклад "Электоральные диспропорции и справедливое представительство". Как распределяются мандаты в разных системах? Откуда возникает диспропорция между долей голосов избирателей и долей мандатов? Как с этим обстоят дела в России?
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