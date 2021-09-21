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Круглый стол ЭИСИ об итогах выборов в ГД РФ
Круглый стол ЭИСИ об итогах выборов в ГД РФ - РИА Новости, 21.09.2021
Круглый стол ЭИСИ об итогах выборов в ГД РФ
22 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Новая Дума: конфигурация, полномочия, ожидания".
2021-09-21T11:01
2021-09-21T11:01
анонсы
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Задать вопросУчастники:- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.Завершились выборы в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва. Как и прогнозировали эксперты, эта избирательная кампания вошла в число самых высококонкурентных. Разрешилась одна из главных интриг выборов 2021 года – в России появилась пятая парламентская партия.Чего ждать от очередного созыва нижней палаты парламента? Как новая конфигурация повлияет на развитие страны? Как обновленная Дума реализует свои новые полномочия?В ходе мероприятия Экспертный институт социальных исследований презентует доклад "Электоральные диспропорции и справедливое представительство". Как распределяются мандаты в разных системах? Откуда возникает диспропорция между долей голосов избирателей и долей мандатов? Как с этим обстоят дела в России?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
11:01 21.09.2021
 

Круглый стол ЭИСИ об итогах выборов в ГД РФ

Читать ria.ru в
22 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Новая Дума: конфигурация, полномочия, ожидания".
Задать вопрос
Участники:
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.

Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.

Завершились выборы в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва. Как и прогнозировали эксперты, эта избирательная кампания вошла в число самых высококонкурентных. Разрешилась одна из главных интриг выборов 2021 года – в России появилась пятая парламентская партия.
Чего ждать от очередного созыва нижней палаты парламента? Как новая конфигурация повлияет на развитие страны? Как обновленная Дума реализует свои новые полномочия?
В ходе мероприятия Экспертный институт социальных исследований презентует доклад "Электоральные диспропорции и справедливое представительство". Как распределяются мандаты в разных системах? Откуда возникает диспропорция между долей голосов избирателей и долей мандатов? Как с этим обстоят дела в России?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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