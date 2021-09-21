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Пять партий преодолели барьер на выборах в Севастополе

Пять партий преодолели барьер на выборах в Севастополе - РИА Новости, 21.09.2021

Пять партий преодолели барьер на выборах в Севастополе

Пятипроцентный барьер на думских выборах в Севастополе преодолели пять партий, сообщили журналистам в Севгоризбиркоме. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:55

2021-09-21T09:55

2021-09-21T09:55

выборы в государственную думу

политика

севастополь

единая россия

госдума рф

лдпр

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Пятипроцентный барьер на думских выборах в Севастополе преодолели пять партий, сообщили журналистам в Севгоризбиркоме."Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Севастополе с 56,45% голосов, сообщила ранее глава горизбиркома Нина Фаустова после обработки 100% протоколов."На втором месте по федеральному избирательному округу КПРФ с результатом 12,62%. На третьем месте ЛДПР с 8,57%, далее "СР-За правду", набравшие 7,55%. И пятипроцентный барьер в Севастополе преодолела партия "Новые люди", у них 5,3%", - сообщили в Севгоризбиркоме.Явка на выборах в 2021 году составила 49,26%, (проголосовало 166 тысяч 555 избирателей). Это на два процента больше, чем на предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году.С 17 по 19 сентября в Севастополе проходили выборы депутатов Госдумы России, довыборы депутата заксобрания и представителей органов власти ряда муниципальных образований. В дистанционном электронном голосовании приняло участие более 90% подавших заявления.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, единая россия, госдума рф, лдпр, россия