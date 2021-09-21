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МИД заявил, что не все члены делегации получили визы для участия в ГА ООН
МИД заявил, что не все члены делегации получили визы для участия в ГА ООН - РИА Новости, 21.09.2021
МИД заявил, что не все члены делегации получили визы для участия в ГА ООН
Еще не все члены российской делегации получили американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН, Москва ожидает, что Вашингтон выполнит свои... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:39
2021-09-21T16:39
2021-09-21T16:39
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Еще не все члены российской делегации получили американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН, Москва ожидает, что Вашингтон выполнит свои обязательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нет, не все", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, все ли члены делегации РФ, направляющиеся в Нью-Йорк на неделю высокого уровня сессии ГА ООН, получили американские визы."Мы ожидаем от американской стороны выполнения обязательств как страны, принимающей у себя Организацию Объединенных Наций, по выдаче виз всем заявленным российским участникам. Речь идет о российской делегации на сессию Генеральной Ассамблеи ООН", - добавила Захарова на брифинге.
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в мире, вашингтон (город), оон, москва, генеральная ассамблея оон, мария захарова, россия
МИД заявил, что не все члены делегации получили визы для участия в ГА ООН
Захарова: не все члены российской делегации получили визы для участия в Генассамблее ООН