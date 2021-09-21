Третий форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность"
27 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится третий форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность".
Участники:
- президент Ассоциации менеджеров Дмитрий ЗЕЛЕНИН;
- старший партнер, председатель Совета директоров консалтинговой компании "Ward Howell" Георгий АБДУШЕЛИШВИЛИ;
- директор по связям с общественностью международного аэропорта "Шереметьево" Анна ЗАХАРЕНКОВА;
- старший вице-президент, директор Департамента коммуникаций банка "Открытие" Анна КАНТЕР;
- директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Российской Федерации Александр МОЛОДЦОВ;
- генеральный директор компании "Mary Kay" (Россия) Алла СОКОЛОВА;
- генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай СОЛОМОН;
- президент группы компаний "Русские башни" Александр ЧУБ;
- директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр ЧУЛОК.
Модераторы:
- исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав ЕВСЕЕВ;
- исполнительный директор компании "Ipsos" Марина БЕЗУГЛОВА.
- президент Ассоциации менеджеров Дмитрий ЗЕЛЕНИН;
- старший партнер, председатель Совета директоров консалтинговой компании "Ward Howell" Георгий АБДУШЕЛИШВИЛИ;
- директор по связям с общественностью международного аэропорта "Шереметьево" Анна ЗАХАРЕНКОВА;
- старший вице-президент, директор Департамента коммуникаций банка "Открытие" Анна КАНТЕР;
- директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Российской Федерации Александр МОЛОДЦОВ;
- генеральный директор компании "Mary Kay" (Россия) Алла СОКОЛОВА;
- генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай СОЛОМОН;
- президент группы компаний "Русские башни" Александр ЧУБ;
- директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр ЧУЛОК.
Модераторы:
- исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав ЕВСЕЕВ;
- исполнительный директор компании "Ipsos" Марина БЕЗУГЛОВА.
Как, имея высококачественный уровень жизни, топ-менеджеры призваны заботиться о своих коллективах в ковидных реалиях? Какие компетенции становятся принципиально важными для топ-менеджеров на сегодняшний день? В какой степени soft skills призваны дополнять hard skills для управленцев? Что сегодня означает "зрелость" управленческих решений?
Эти и другие вопросы будут обсуждаться на двух секциях форума "Будущее управленческих профессий", организованного Ассоциацией менеджеров в день выхода рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".
Генеральный информационный партнер – МИА "Россия сегодня", стратегический партнёр – АЭИ "Прайм", генеральный партнер – Международный аэропорт "Шереметьево", официальный партнер – банк "Открытие", партнеры – ФЦК, Росатом, спонсор форума – АФК "Система", организационный партнер – компания "Mary Kay". Мероприятие проводится при участии "Промсвязьбанка".
Эти и другие вопросы будут обсуждаться на двух секциях форума "Будущее управленческих профессий", организованного Ассоциацией менеджеров в день выхода рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".
Генеральный информационный партнер – МИА "Россия сегодня", стратегический партнёр – АЭИ "Прайм", генеральный партнер – Международный аэропорт "Шереметьево", официальный партнер – банк "Открытие", партнеры – ФЦК, Росатом, спонсор форума – АФК "Система", организационный партнер – компания "Mary Kay". Мероприятие проводится при участии "Промсвязьбанка".
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru