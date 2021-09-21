https://ria.ru/20210921/upravlencheskieprofessii-1751136677.html

Третий форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность"

Третий форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность" - РИА Новости, 21.09.2021

Третий форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность"

27 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится третий форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность".

2021-09-21T14:26

2021-09-21T14:26

2021-09-21T14:26

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Задать вопросУчастники:- президент Ассоциации менеджеров Дмитрий ЗЕЛЕНИН;- старший партнер, председатель Совета директоров консалтинговой компании "Ward Howell" Георгий АБДУШЕЛИШВИЛИ;- директор по связям с общественностью международного аэропорта "Шереметьево" Анна ЗАХАРЕНКОВА;- старший вице-президент, директор Департамента коммуникаций банка "Открытие" Анна КАНТЕР;- директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Российской Федерации Александр МОЛОДЦОВ;- генеральный директор компании "Mary Kay" (Россия) Алла СОКОЛОВА;- генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай СОЛОМОН;- президент группы компаний "Русские башни" Александр ЧУБ;- директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр ЧУЛОК.Модераторы:- исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав ЕВСЕЕВ;- исполнительный директор компании "Ipsos" Марина БЕЗУГЛОВА.Как, имея высококачественный уровень жизни, топ-менеджеры призваны заботиться о своих коллективах в ковидных реалиях? Какие компетенции становятся принципиально важными для топ-менеджеров на сегодняшний день? В какой степени soft skills призваны дополнять hard skills для управленцев? Что сегодня означает "зрелость" управленческих решений?Эти и другие вопросы будут обсуждаться на двух секциях форума "Будущее управленческих профессий", организованного Ассоциацией менеджеров в день выхода рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".Генеральный информационный партнер – МИА "Россия сегодня", стратегический партнёр – АЭИ "Прайм", генеральный партнер – Международный аэропорт "Шереметьево", официальный партнер – банк "Открытие", партнеры – ФЦК, Росатом, спонсор форума – АФК "Система", организационный партнер – компания "Mary Kay". Мероприятие проводится при участии "Промсвязьбанка".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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