Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/upravlencheskieprofessii-1751136677.html
Третий форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность"
Третий форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность" - РИА Новости, 21.09.2021
Третий форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность"
27 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится третий форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность".
2021-09-21T14:26
2021-09-21T14:26
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1751136677.jpg?1632223610
Задать вопросУчастники:- президент Ассоциации менеджеров Дмитрий ЗЕЛЕНИН;- старший партнер, председатель Совета директоров консалтинговой компании "Ward Howell" Георгий АБДУШЕЛИШВИЛИ;- директор по связям с общественностью международного аэропорта "Шереметьево" Анна ЗАХАРЕНКОВА;- старший вице-президент, директор Департамента коммуникаций банка "Открытие" Анна КАНТЕР;- директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Российской Федерации Александр МОЛОДЦОВ;- генеральный директор компании "Mary Kay" (Россия) Алла СОКОЛОВА;- генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай СОЛОМОН;- президент группы компаний "Русские башни" Александр ЧУБ;- директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр ЧУЛОК.Модераторы:- исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав ЕВСЕЕВ;- исполнительный директор компании "Ipsos" Марина БЕЗУГЛОВА.Как, имея высококачественный уровень жизни, топ-менеджеры призваны заботиться о своих коллективах в ковидных реалиях? Какие компетенции становятся принципиально важными для топ-менеджеров на сегодняшний день? В какой степени soft skills призваны дополнять hard skills для управленцев? Что сегодня означает "зрелость" управленческих решений?Эти и другие вопросы будут обсуждаться на двух секциях форума "Будущее управленческих профессий", организованного Ассоциацией менеджеров в день выхода рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".Генеральный информационный партнер – МИА "Россия сегодня", стратегический партнёр – АЭИ "Прайм", генеральный партнер – Международный аэропорт "Шереметьево", официальный партнер – банк "Открытие", партнеры – ФЦК, Росатом, спонсор форума – АФК "Система", организационный партнер – компания "Mary Kay". Мероприятие проводится при участии "Промсвязьбанка".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
14:26 21.09.2021
 

Третий форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность"

Читать ria.ru в
27 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится третий форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность".
Задать вопрос
Участники:
- президент Ассоциации менеджеров Дмитрий ЗЕЛЕНИН;
- старший партнер, председатель Совета директоров консалтинговой компании "Ward Howell" Георгий АБДУШЕЛИШВИЛИ;
- директор по связям с общественностью международного аэропорта "Шереметьево" Анна ЗАХАРЕНКОВА;
- старший вице-президент, директор Департамента коммуникаций банка "Открытие" Анна КАНТЕР;
- директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Российской Федерации Александр МОЛОДЦОВ;
- генеральный директор компании "Mary Kay" (Россия) Алла СОКОЛОВА;
- генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай СОЛОМОН;
- президент группы компаний "Русские башни" Александр ЧУБ;
- директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр ЧУЛОК.

Модераторы:
- исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав ЕВСЕЕВ;
- исполнительный директор компании "Ipsos" Марина БЕЗУГЛОВА.
Как, имея высококачественный уровень жизни, топ-менеджеры призваны заботиться о своих коллективах в ковидных реалиях? Какие компетенции становятся принципиально важными для топ-менеджеров на сегодняшний день? В какой степени soft skills призваны дополнять hard skills для управленцев? Что сегодня означает "зрелость" управленческих решений?
Эти и другие вопросы будут обсуждаться на двух секциях форума "Будущее управленческих профессий", организованного Ассоциацией менеджеров в день выхода рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".
Генеральный информационный партнер – МИА "Россия сегодня", стратегический партнёр – АЭИ "Прайм", генеральный партнер – Международный аэропорт "Шереметьево", официальный партнер – банк "Открытие", партнеры – ФЦК, Росатом, спонсор форума – АФК "Система", организационный партнер – компания "Mary Kay". Мероприятие проводится при участии "Промсвязьбанка".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Лишь каждый третий россиянин делает сбережения
05:40"Единая Россия" победила на выборах в томскую облдуму
05:36Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
03:15Названы характеристики стран, где могут признать биткоин
03:08В России может появиться новый дорожный знак
Лента новостейМолния