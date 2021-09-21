https://ria.ru/20210921/sotsgazifikatsiya-1751204639.html

Жителям МО рассказали, что делать в случае ошибки на карте соцгазификации

Жителям МО рассказали, что делать в случае ошибки на карте соцгазификации - РИА Новости, 21.09.2021

Жителям МО рассказали, что делать в случае ошибки на карте соцгазификации

Жителям Московской области предложили заявлять об ошибках, обнаруженных на онлайн-карте социальной газификации на сайте "Мособлгаза". Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:45

2021-09-21T19:45

2021-09-21T19:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлгаз

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жителям Московской области предложили заявлять об ошибках, обнаруженных на онлайн-карте социальной газификации на сайте "Мособлгаза". Об этом сообщил телеканал "360".На данный момент уже 207 населенных пунктов региона подключены к газу. На онлайн-карте населенные пункты, в которых газ появился на каждом участке, отмечены зеленым сердечком. В "Мособлгазе" предложили жителям региона сообщать об ошибках на карте, если они будут обнаружены.Он добавил, что ошибок на карте, как правило, не допускают, но компания ждет обратной связи от жителей и готова прийти на помощь. Все сообщения рассмотрят, несоответствия устранят."Самое главное, что никто не должен быть забыт. Помогайте нам, если по каким-то обстоятельствам газификация не прошла. Вы абсолютно не должны переживать. Мы придем и спокойно вас бесплатно газифицируем", – сказал он.До конца года газ должен появиться в 50 населенных пунктах Одинцовского округа. Там уже работает стационарный офис социальной газификации, где жители могут решить любые вопросы, связанные с проектом.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), мособлгаз