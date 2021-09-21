Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210921/sotsgazifikatsiya-1751204639.html
Жителям МО рассказали, что делать в случае ошибки на карте соцгазификации
Жителям МО рассказали, что делать в случае ошибки на карте соцгазификации - РИА Новости, 21.09.2021
Жителям МО рассказали, что делать в случае ошибки на карте соцгазификации
Жителям Московской области предложили заявлять об ошибках, обнаруженных на онлайн-карте социальной газификации на сайте "Мособлгаза". Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:45
2021-09-21T19:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мособлгаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751204311_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_21442be7fb6bca016c26f04773c27dde.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жителям Московской области предложили заявлять об ошибках, обнаруженных на онлайн-карте социальной газификации на сайте "Мособлгаза". Об этом сообщил телеканал "360".На данный момент уже 207 населенных пунктов региона подключены к газу. На онлайн-карте населенные пункты, в которых газ появился на каждом участке, отмечены зеленым сердечком. В "Мособлгазе" предложили жителям региона сообщать об ошибках на карте, если они будут обнаружены.Он добавил, что ошибок на карте, как правило, не допускают, но компания ждет обратной связи от жителей и готова прийти на помощь. Все сообщения рассмотрят, несоответствия устранят."Самое главное, что никто не должен быть забыт. Помогайте нам, если по каким-то обстоятельствам газификация не прошла. Вы абсолютно не должны переживать. Мы придем и спокойно вас бесплатно газифицируем", – сказал он.До конца года газ должен появиться в 50 населенных пунктах Одинцовского округа. Там уже работает стационарный офис социальной газификации, где жители могут решить любые вопросы, связанные с проектом.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751204311_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_4aee2b9345ca0f98280e60667f8f13ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), мособлгаз
19:45 21.09.2021
 

Жителям МО рассказали, что делать в случае ошибки на карте соцгазификации

© РИА Новости / Александр КряжевГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жителям Московской области предложили заявлять об ошибках, обнаруженных на онлайн-карте социальной газификации на сайте "Мособлгаза". Об этом сообщил телеканал "360".
На данный момент уже 207 населенных пунктов региона подключены к газу. На онлайн-карте населенные пункты, в которых газ появился на каждом участке, отмечены зеленым сердечком. В "Мособлгазе" предложили жителям региона сообщать об ошибках на карте, если они будут обнаружены.
"Допустим, вы зашли на сайт и увидели, что населенный пункт окрашен зеленым цветом, но по каким-то причинам вас не газифицировали. Обратитесь. Есть обратная связь на сайте. Напишите: "Вы неправильно закрасили в зеленый цвет, потому что меня не газифицировали", – пояснил генеральный директор "Мособлгаза" Игорь Баранов.
Он добавил, что ошибок на карте, как правило, не допускают, но компания ждет обратной связи от жителей и готова прийти на помощь. Все сообщения рассмотрят, несоответствия устранят.
"Самое главное, что никто не должен быть забыт. Помогайте нам, если по каким-то обстоятельствам газификация не прошла. Вы абсолютно не должны переживать. Мы придем и спокойно вас бесплатно газифицируем", – сказал он.
До конца года газ должен появиться в 50 населенных пунктах Одинцовского округа. Там уже работает стационарный офис социальной газификации, где жители могут решить любые вопросы, связанные с проектом.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мособлгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Лишь каждый третий россиянин делает сбережения
05:40"Единая Россия" победила на выборах в томскую облдуму
05:36Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
03:15Названы характеристики стран, где могут признать биткоин
03:08В России может появиться новый дорожный знак
Лента новостейМолния