https://ria.ru/20210921/sotsgazifikatsiya-1751204639.html
Жителям МО рассказали, что делать в случае ошибки на карте соцгазификации
Жителям МО рассказали, что делать в случае ошибки на карте соцгазификации - РИА Новости, 21.09.2021
Жителям МО рассказали, что делать в случае ошибки на карте соцгазификации
Жителям Московской области предложили заявлять об ошибках, обнаруженных на онлайн-карте социальной газификации на сайте "Мособлгаза". Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:45
2021-09-21T19:45
2021-09-21T19:45
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жителям Московской области предложили заявлять об ошибках, обнаруженных на онлайн-карте социальной газификации на сайте "Мособлгаза". Об этом сообщил телеканал "360".На данный момент уже 207 населенных пунктов региона подключены к газу. На онлайн-карте населенные пункты, в которых газ появился на каждом участке, отмечены зеленым сердечком. В "Мособлгазе" предложили жителям региона сообщать об ошибках на карте, если они будут обнаружены.Он добавил, что ошибок на карте, как правило, не допускают, но компания ждет обратной связи от жителей и готова прийти на помощь. Все сообщения рассмотрят, несоответствия устранят."Самое главное, что никто не должен быть забыт. Помогайте нам, если по каким-то обстоятельствам газификация не прошла. Вы абсолютно не должны переживать. Мы придем и спокойно вас бесплатно газифицируем", – сказал он.До конца года газ должен появиться в 50 населенных пунктах Одинцовского округа. Там уже работает стационарный офис социальной газификации, где жители могут решить любые вопросы, связанные с проектом.
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московская область (подмосковье), мособлгаз
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Жителям Московской области предложили заявлять об ошибках, обнаруженных на онлайн-карте социальной газификации на сайте "Мособлгаза"
. Об этом сообщил телеканал "360"
.
На данный момент уже 207 населенных пунктов региона подключены к газу. На онлайн-карте населенные пункты, в которых газ появился на каждом участке, отмечены зеленым сердечком. В "Мособлгазе" предложили жителям региона сообщать об ошибках на карте, если они будут обнаружены.
"Допустим, вы зашли на сайт и увидели, что населенный пункт окрашен зеленым цветом, но по каким-то причинам вас не газифицировали. Обратитесь. Есть обратная связь на сайте. Напишите: "Вы неправильно закрасили в зеленый цвет, потому что меня не газифицировали", – пояснил генеральный директор "Мособлгаза" Игорь Баранов.
Он добавил, что ошибок на карте, как правило, не допускают, но компания ждет обратной связи от жителей и готова прийти на помощь. Все сообщения рассмотрят, несоответствия устранят.
"Самое главное, что никто не должен быть забыт. Помогайте нам, если по каким-то обстоятельствам газификация не прошла. Вы абсолютно не должны переживать. Мы придем и спокойно вас бесплатно газифицируем", – сказал он.
До конца года газ должен появиться в 50 населенных пунктах Одинцовского округа. Там уже работает стационарный офис социальной газификации, где жители могут решить любые вопросы, связанные с проектом.