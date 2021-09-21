Почти 1,4 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Почти 1,4 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
"С начала года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи порядка 1,4 тысяч детей-сирот", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.
По словам зампреда, всего в регионе насчитывается свыше 4 тысяч приемных семей, 126 из них созданы в этом году.
"В регионе вопросу устройства детей-сирот в семьи уделяется особое внимание. Нам важно не просто найти любящих родителей, но и подготовить их к новому этапу в жизни. Для этого в Подмосковье работают школы приемных родителей, где потенциальные усыновители могут получить консультации психологов, юристов и педагогов. Это абсолютно бесплатно. У нас 70 таких школ, обучение там уже прошли 1590 человек, а 388 из них уже взяли в семью ребенка из детского дома", – добавила Каклюгина.
По данным ведомства, всего в Московской области проживают свыше 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15 тысяч находятся на воспитании в замещающих семьях. Кроме этого, свыше 7,5 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.