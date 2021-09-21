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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210921/siroty-1751189859.html
Почти 1,4 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года
Почти 1,4 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 21.09.2021
Почти 1,4 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года
Почти 1,4 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:08
2021-09-21T18:08
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Почти 1,4 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства образования региона.По словам зампреда, всего в регионе насчитывается свыше 4 тысяч приемных семей, 126 из них созданы в этом году.По данным ведомства, всего в Московской области проживают свыше 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15 тысяч находятся на воспитании в замещающих семьях. Кроме этого, свыше 7,5 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.
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общество, московская область (подмосковье)
18:08 21.09.2021
 

Почти 1,4 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми во время прогулки в Москве
Женщина с детьми во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Почти 1,4 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
"С начала года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи порядка 1,4 тысяч детей-сирот", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.
По словам зампреда, всего в регионе насчитывается свыше 4 тысяч приемных семей, 126 из них созданы в этом году.
"В регионе вопросу устройства детей-сирот в семьи уделяется особое внимание. Нам важно не просто найти любящих родителей, но и подготовить их к новому этапу в жизни. Для этого в Подмосковье работают школы приемных родителей, где потенциальные усыновители могут получить консультации психологов, юристов и педагогов. Это абсолютно бесплатно. У нас 70 таких школ, обучение там уже прошли 1590 человек, а 388 из них уже взяли в семью ребенка из детского дома", – добавила Каклюгина.
По данным ведомства, всего в Московской области проживают свыше 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15 тысяч находятся на воспитании в замещающих семьях. Кроме этого, свыше 7,5 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.
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