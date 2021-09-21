https://ria.ru/20210921/siroty-1751189859.html

Почти 1,4 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

Почти 1,4 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 21.09.2021

Почти 1,4 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

Почти 1,4 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:08

2021-09-21T18:08

2021-09-21T18:08

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Почти 1,4 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства образования региона.По словам зампреда, всего в регионе насчитывается свыше 4 тысяч приемных семей, 126 из них созданы в этом году.По данным ведомства, всего в Московской области проживают свыше 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15 тысяч находятся на воспитании в замещающих семьях. Кроме этого, свыше 7,5 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.

https://ria.ru/20210527/deti-1734431892.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье)