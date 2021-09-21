https://ria.ru/20210921/shkola-1751097667.html

В Дзержинском районе Ярославля построят новую школу

В Дзержинском районе Ярославля построят новую школу - РИА Новости, 21.09.2021

В Дзержинском районе Ярославля построят новую школу

Новую школу в рамках нацпроекта "Образование" построят в 2022 году в Дзержинском районе Ярославля, сообщает правительство Ярославской области. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:23

2021-09-21T11:23

2021-09-21T11:23

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ярославль

ярославская область

дзержинский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Новую школу в рамках нацпроекта "Образование" построят в 2022 году в Дзержинском районе Ярославля, сообщает правительство Ярославской области.Подготовительные мероприятия на объекте уже завершены, в настоящее время подрядчик занимается котлованом. Ход работ на площадке проинспектировали заместитель председателя правительства региона Виктор Неженец и директор областного департамента строительства Виктор Жучков."Строительство образовательных учреждений для областного центра является крайне актуальным. В сентябре этого года в Ярославле открылась первая за более чем 20 лет новая школа №91 на улице Чернопрудной, а уже в следующем году завершится строительство школы на 1100 мест в Дзержинском районе Ярославля", – рассказал Виктор Неженец. Он отметил, что в 2022 году также будет готова школа на 240 мест в селе Вощажниково Борисоглебского района. Строительство всех этих объектов находится на особом контроле губернатора Дмитрия Миронова.Согласно проекту, здание на улице Пашуковской будет четырехэтажным. Предусмотрено около 50 учебных кабинетов, в том числе профильный инженерно-технологический класс для изучения основ робототехники. Отдельный блок выделят для начальной школы. Также в новой школе будет несколько спортивных залов и актовый зал на 550 мест с костюмерной, гримерной и помещениями для хранения декораций и музыкальных инструментов.По словам Виктора Жучкова, важно, чтобы дети получали знания и занимались физкультурой в комфортных условиях. На пришкольной территории до мелочей продумана современная спортивная зона - в скором времени здесь появятся футбольное поле, беговая дорожка, площадки для занятий волейболом, баскетболом, теннисом, стритболом и гимнастикой, отметил он. "Открытия новой школы очень ждут в Дзержинском районе. В последние годы здесь идет активное строительство многоквартирных домов, поэтому потребность в соцобъектах высока", - подчеркнул Жучков.

https://ria.ru/20210916/mironov-1750404602.html

https://ria.ru/20210909/dolgostroy-1749421502.html

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общество, ярославль, ярославская область, дзержинский район