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Лукашенко призвал поддерживать многодетные семьи
Лукашенко призвал поддерживать многодетные семьи - РИА Новости, 21.09.2021
Лукашенко призвал поддерживать многодетные семьи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в стране надо поддерживать многодетные семьи, поскольку нация развивается, когда в семьях воспитываются... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:19
2021-09-21T12:31
в мире
семья
белоруссия
александр лукашенко
многодетные семьи
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в стране надо поддерживать многодетные семьи, поскольку нация развивается, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей.Президент подчеркнул, что, несмотря на изменившиеся условия функционирования экономики, крайне важно не допустить снижения уровня рождаемости.Он отметил, что в стране сформирован мощный пакет социальных мер, который включает в себя пособия при рождении и воспитании детей, финансовую помощь на жилье, льготы в образовании и здравоохранении, налоговой, пенсионной и трудовой сферах."Мы можем ответственно сказать, что поддержка многодетных - это социальный бренд нашего государства, его визитная карточка", - подчеркнул белорусский президент. Он добавил, что воспитание трех и более детей – "это тяжелый и ответственный труд", и государство делает все возможное, чтобы многодетность стала нормой для белорусского общества.Лукашенко напомнил, что с 2015 года в стране работает программа семейного капитала, которой воспользовались более 100 тысяч многодетных семей. "Жизнь показывает, мы выбрали правильный путь. Число многодетных семей прирастает. За последние 10 лет - практически в два раза. Сегодня в стране их более 115 тысяч. Механизм программы работает, и работает эффективно. А значит, надо развивать его дальше", - отметил президент.Однако в связи с этим он поставил вопрос, насколько оправданно и своевременно расширение границ досрочного использования семейного капитала. "Размывать эти деньги не нужно. А для других целей должны быть другие источники. Нельзя разменивать долговременную поддержку на сиюминутные потребности. И здесь я хотел бы услышать дополнительные аргументы разработчиков (документа - ред.) по этому вопросу", - сказал глава государства.Лукашенко также обратил внимание, что жилье - самая насущная потребность людей, и назрела необходимость внести определенные коррективы в порядок и условия предоставления государственной поддержки гражданам при строительстве и приобретении жилых помещений. "Даже в этот непростой момент мы должны принять дополнительные меры по защите интересов многодетных семей и предоставить им финансовую помощь при строительстве жилья до достижения детьми 23 лет (ранее до 18 лет – ред.)", - заявил президент.Также планируется увеличить размер государственной поддержки проживающим на селе многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает в сельской местности. Кроме того, для стимулирования переезда граждан в сельскую местность предлагается дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска построить жилье с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек."В складывающейся экономической ситуации каждый рубль на счету. Любая государственная поддержка должна быть обоснованной. Поэтому хочу услышать, насколько просчитаны данные предложения", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20210824/podderzhka-1747078849.html
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в мире, семья, белоруссия, александр лукашенко, многодетные семьи
11:19 21.09.2021 (обновлено: 12:31 21.09.2021)
 
Лукашенко призвал поддерживать многодетные семьи

Лукашенко: страна развивается, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в стране надо поддерживать многодетные семьи, поскольку нация развивается, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей.

"Мою принципиальную позицию вы знаете: страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей. Многодетные семьи - это наш основной демографический ориентир", - сказал Лукашенко во вторник на совещании с правительством, где рассматриваются проекты указов, в том числе касающиеся поддержки многодетных семей. Его слова приводит официальный сайт президента.

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Президент подчеркнул, что, несмотря на изменившиеся условия функционирования экономики, крайне важно не допустить снижения уровня рождаемости.
Он отметил, что в стране сформирован мощный пакет социальных мер, который включает в себя пособия при рождении и воспитании детей, финансовую помощь на жилье, льготы в образовании и здравоохранении, налоговой, пенсионной и трудовой сферах.
"Мы можем ответственно сказать, что поддержка многодетных - это социальный бренд нашего государства, его визитная карточка", - подчеркнул белорусский президент. Он добавил, что воспитание трех и более детей – "это тяжелый и ответственный труд", и государство делает все возможное, чтобы многодетность стала нормой для белорусского общества.
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Лукашенко напомнил, что с 2015 года в стране работает программа семейного капитала, которой воспользовались более 100 тысяч многодетных семей. "Жизнь показывает, мы выбрали правильный путь. Число многодетных семей прирастает. За последние 10 лет - практически в два раза. Сегодня в стране их более 115 тысяч. Механизм программы работает, и работает эффективно. А значит, надо развивать его дальше", - отметил президент.
Однако в связи с этим он поставил вопрос, насколько оправданно и своевременно расширение границ досрочного использования семейного капитала. "Размывать эти деньги не нужно. А для других целей должны быть другие источники. Нельзя разменивать долговременную поддержку на сиюминутные потребности. И здесь я хотел бы услышать дополнительные аргументы разработчиков (документа - ред.) по этому вопросу", - сказал глава государства.
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Лукашенко также обратил внимание, что жилье - самая насущная потребность людей, и назрела необходимость внести определенные коррективы в порядок и условия предоставления государственной поддержки гражданам при строительстве и приобретении жилых помещений. "Даже в этот непростой момент мы должны принять дополнительные меры по защите интересов многодетных семей и предоставить им финансовую помощь при строительстве жилья до достижения детьми 23 лет (ранее до 18 лет – ред.)", - заявил президент.
Также планируется увеличить размер государственной поддержки проживающим на селе многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает в сельской местности. Кроме того, для стимулирования переезда граждан в сельскую местность предлагается дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска построить жилье с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек.
"В складывающейся экономической ситуации каждый рубль на счету. Любая государственная поддержка должна быть обоснованной. Поэтому хочу услышать, насколько просчитаны данные предложения", - отметил глава государства.
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