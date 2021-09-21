https://ria.ru/20210921/semya-1751096810.html

Лукашенко призвал поддерживать многодетные семьи

Лукашенко призвал поддерживать многодетные семьи - РИА Новости, 21.09.2021

Лукашенко призвал поддерживать многодетные семьи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в стране надо поддерживать многодетные семьи, поскольку нация развивается, когда в семьях воспитываются... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:19

2021-09-21T11:19

2021-09-21T12:31

в мире

семья

белоруссия

александр лукашенко

многодетные семьи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7964684453ba69e22a6ebc5c063a0fc1.jpg

МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в стране надо поддерживать многодетные семьи, поскольку нация развивается, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей.Президент подчеркнул, что, несмотря на изменившиеся условия функционирования экономики, крайне важно не допустить снижения уровня рождаемости.Он отметил, что в стране сформирован мощный пакет социальных мер, который включает в себя пособия при рождении и воспитании детей, финансовую помощь на жилье, льготы в образовании и здравоохранении, налоговой, пенсионной и трудовой сферах."Мы можем ответственно сказать, что поддержка многодетных - это социальный бренд нашего государства, его визитная карточка", - подчеркнул белорусский президент. Он добавил, что воспитание трех и более детей – "это тяжелый и ответственный труд", и государство делает все возможное, чтобы многодетность стала нормой для белорусского общества.Лукашенко напомнил, что с 2015 года в стране работает программа семейного капитала, которой воспользовались более 100 тысяч многодетных семей. "Жизнь показывает, мы выбрали правильный путь. Число многодетных семей прирастает. За последние 10 лет - практически в два раза. Сегодня в стране их более 115 тысяч. Механизм программы работает, и работает эффективно. А значит, надо развивать его дальше", - отметил президент.Однако в связи с этим он поставил вопрос, насколько оправданно и своевременно расширение границ досрочного использования семейного капитала. "Размывать эти деньги не нужно. А для других целей должны быть другие источники. Нельзя разменивать долговременную поддержку на сиюминутные потребности. И здесь я хотел бы услышать дополнительные аргументы разработчиков (документа - ред.) по этому вопросу", - сказал глава государства.Лукашенко также обратил внимание, что жилье - самая насущная потребность людей, и назрела необходимость внести определенные коррективы в порядок и условия предоставления государственной поддержки гражданам при строительстве и приобретении жилых помещений. "Даже в этот непростой момент мы должны принять дополнительные меры по защите интересов многодетных семей и предоставить им финансовую помощь при строительстве жилья до достижения детьми 23 лет (ранее до 18 лет – ред.)", - заявил президент.Также планируется увеличить размер государственной поддержки проживающим на селе многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает в сельской местности. Кроме того, для стимулирования переезда граждан в сельскую местность предлагается дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска построить жилье с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек."В складывающейся экономической ситуации каждый рубль на счету. Любая государственная поддержка должна быть обоснованной. Поэтому хочу услышать, насколько просчитаны данные предложения", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20210824/podderzhka-1747078849.html

https://ria.ru/20210722/mishustin-1742348855.html

https://ria.ru/20210209/lukashenko-1596723273.html

https://ria.ru/20210622/rossiya-1738066117.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, семья, белоруссия, александр лукашенко, многодетные семьи