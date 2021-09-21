https://ria.ru/20210921/semya-1751096810.html
Лукашенко призвал поддерживать многодетные семьи
Лукашенко призвал поддерживать многодетные семьи - РИА Новости, 21.09.2021
Лукашенко призвал поддерживать многодетные семьи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в стране надо поддерживать многодетные семьи, поскольку нация развивается, когда в семьях воспитываются... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:19
2021-09-21T11:19
2021-09-21T12:31
в мире
семья
белоруссия
александр лукашенко
многодетные семьи
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в стране надо поддерживать многодетные семьи, поскольку нация развивается, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей.Президент подчеркнул, что, несмотря на изменившиеся условия функционирования экономики, крайне важно не допустить снижения уровня рождаемости.Он отметил, что в стране сформирован мощный пакет социальных мер, который включает в себя пособия при рождении и воспитании детей, финансовую помощь на жилье, льготы в образовании и здравоохранении, налоговой, пенсионной и трудовой сферах."Мы можем ответственно сказать, что поддержка многодетных - это социальный бренд нашего государства, его визитная карточка", - подчеркнул белорусский президент. Он добавил, что воспитание трех и более детей – "это тяжелый и ответственный труд", и государство делает все возможное, чтобы многодетность стала нормой для белорусского общества.Лукашенко напомнил, что с 2015 года в стране работает программа семейного капитала, которой воспользовались более 100 тысяч многодетных семей. "Жизнь показывает, мы выбрали правильный путь. Число многодетных семей прирастает. За последние 10 лет - практически в два раза. Сегодня в стране их более 115 тысяч. Механизм программы работает, и работает эффективно. А значит, надо развивать его дальше", - отметил президент.Однако в связи с этим он поставил вопрос, насколько оправданно и своевременно расширение границ досрочного использования семейного капитала. "Размывать эти деньги не нужно. А для других целей должны быть другие источники. Нельзя разменивать долговременную поддержку на сиюминутные потребности. И здесь я хотел бы услышать дополнительные аргументы разработчиков (документа - ред.) по этому вопросу", - сказал глава государства.Лукашенко также обратил внимание, что жилье - самая насущная потребность людей, и назрела необходимость внести определенные коррективы в порядок и условия предоставления государственной поддержки гражданам при строительстве и приобретении жилых помещений. "Даже в этот непростой момент мы должны принять дополнительные меры по защите интересов многодетных семей и предоставить им финансовую помощь при строительстве жилья до достижения детьми 23 лет (ранее до 18 лет – ред.)", - заявил президент.Также планируется увеличить размер государственной поддержки проживающим на селе многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает в сельской местности. Кроме того, для стимулирования переезда граждан в сельскую местность предлагается дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска построить жилье с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек."В складывающейся экономической ситуации каждый рубль на счету. Любая государственная поддержка должна быть обоснованной. Поэтому хочу услышать, насколько просчитаны данные предложения", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20210824/podderzhka-1747078849.html
https://ria.ru/20210722/mishustin-1742348855.html
https://ria.ru/20210209/lukashenko-1596723273.html
https://ria.ru/20210622/rossiya-1738066117.html
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в мире, семья, белоруссия, александр лукашенко, многодетные семьи
11:19 21.09.2021 (обновлено: 12:31 21.09.2021)
Лукашенко призвал поддерживать многодетные семьи
Лукашенко: страна развивается, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей
МИНСК, 21 сен – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
считает, что в стране надо поддерживать многодетные семьи, поскольку нация развивается, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей.
"Мою принципиальную позицию вы знаете: страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей. Многодетные семьи - это наш основной демографический ориентир", - сказал Лукашенко во вторник на совещании с правительством, где рассматриваются проекты указов, в том числе касающиеся поддержки многодетных семей. Его слова приводит официальный сайт президента.
Президент подчеркнул, что, несмотря на изменившиеся условия функционирования экономики, крайне важно не допустить снижения уровня рождаемости.
Он отметил, что в стране сформирован мощный пакет социальных мер, который включает в себя пособия при рождении и воспитании детей, финансовую помощь на жилье, льготы в образовании и здравоохранении, налоговой, пенсионной и трудовой сферах.
"Мы можем ответственно сказать, что поддержка многодетных - это социальный бренд нашего государства, его визитная карточка", - подчеркнул белорусский президент. Он добавил, что воспитание трех и более детей – "это тяжелый и ответственный труд", и государство делает все возможное, чтобы многодетность стала нормой для белорусского общества.
Лукашенко напомнил, что с 2015 года в стране работает программа семейного капитала, которой воспользовались более 100 тысяч многодетных семей. "Жизнь показывает, мы выбрали правильный путь. Число многодетных семей прирастает. За последние 10 лет - практически в два раза. Сегодня в стране их более 115 тысяч. Механизм программы работает, и работает эффективно. А значит, надо развивать его дальше", - отметил президент.
Однако в связи с этим он поставил вопрос, насколько оправданно и своевременно расширение границ досрочного использования семейного капитала. "Размывать эти деньги не нужно. А для других целей должны быть другие источники. Нельзя разменивать долговременную поддержку на сиюминутные потребности. И здесь я хотел бы услышать дополнительные аргументы разработчиков (документа - ред.) по этому вопросу", - сказал глава государства.
Лукашенко также обратил внимание, что жилье - самая насущная потребность людей, и назрела необходимость внести определенные коррективы в порядок и условия предоставления государственной поддержки гражданам при строительстве и приобретении жилых помещений. "Даже в этот непростой момент мы должны принять дополнительные меры по защите интересов многодетных семей и предоставить им финансовую помощь при строительстве жилья до достижения детьми 23 лет (ранее до 18 лет – ред.)", - заявил президент.
Также планируется увеличить размер государственной поддержки проживающим на селе многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает в сельской местности. Кроме того, для стимулирования переезда граждан в сельскую местность предлагается дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска
построить жилье с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек.
"В складывающейся экономической ситуации каждый рубль на счету. Любая государственная поддержка должна быть обоснованной. Поэтому хочу услышать, насколько просчитаны данные предложения", - отметил глава государства.