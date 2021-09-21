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Байден призвал защищать права ЛГБТ "от Чечни до Камеруна"
Байден призвал защищать права ЛГБТ "от Чечни до Камеруна" - РИА Новости, 21.09.2021
Байден призвал защищать права ЛГБТ "от Чечни до Камеруна"
Президент США Джо Байден с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:37
2021-09-21T17:37
2021-09-21T17:41
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув российский регион Чечня и африканскую страну Камерун."Мы все должны встать на защиту прав представителей LGBTQI, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня или Камерун или другая точка мира", - сказал Байден.
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джо байден, в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон
17:37 21.09.2021 (обновлено: 17:41 21.09.2021)
Байден призвал защищать права ЛГБТ "от Чечни до Камеруна"
Байден: права секс-меньшинств необходимо защищать везде, будь то Чечня или Камерун