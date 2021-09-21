https://ria.ru/20210921/seks-menshinstva-1751182826.html

Байден призвал защищать права ЛГБТ "от Чечни до Камеруна"

Байден призвал защищать права ЛГБТ "от Чечни до Камеруна" - РИА Новости, 21.09.2021

Байден призвал защищать права ЛГБТ "от Чечни до Камеруна"

Президент США Джо Байден с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:37

2021-09-21T17:37

2021-09-21T17:41

джо байден

в мире

сша

оон

генеральная ассамблея оон

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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув российский регион Чечня и африканскую страну Камерун."Мы все должны встать на защиту прав представителей LGBTQI, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня или Камерун или другая точка мира", - сказал Байден.

https://ria.ru/20210812/flagi-1745468045.html

сша

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