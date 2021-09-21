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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/saratov-1751130019.html
В саратовской Общественной палате объяснили победу ЕР в регионе
В саратовской Общественной палате объяснили победу ЕР в регионе - РИА Новости, 21.09.2021
В саратовской Общественной палате объяснили победу ЕР в регионе
Присутствие спикера Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина во главе региональной группы списка "Единой России" на выборах в парламент страны... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:54
2021-09-21T13:54
выборы в государственную думу
политика
саратовская область
вячеслав володин
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Присутствие спикера Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина во главе региональной группы списка "Единой России" на выборах в парламент страны положительно повлияло на результат партии в регионе, побеждающей с 59,84% голосов, считает председатель Общественной палаты области Борис Шинчук.По данным избиркома региона по результатам обработки 100% протоколов, ЕР в Саратовской области на выборах в Госдуму побеждает с 59,84% голосов, а Володин, возглавлявший региональную группу списка партии по Саратовской области, побеждает по 163-му Саратовскому одномандатному округу с 72,11% голосов."Я думаю, что то, что Вячеслав Викторович возглавлял список партии в области, только положительным образом повлияло на результат, потому что столько, сколько делает Вячеслав Викторович для Саратовской области, для жителей Саратовской области, достойно высочайшего уважения. Люди его знают, это видят, понимают. То, что он делает, это просто фундаментальные решения, и, конечно, люди верят ему, прислушиваются к мнению человека, который к ним обращался: и прийти на выборы, и прийти проголосовать за него, прийти проголосовать за партию, которую он представляет, не агитируя за нее, потому что понятно, что его имя связано и с партией "Единая Россия", - сказал РИА Новости Шинчук.Он считает, что, если учесть все, что делает Володин для жителей региона, то явка на выборах должна была быть еще больше, однако сказалась пандемия."Вячеслав Викторович, безусловно, это лидер общественного мнения, и люди за личностью идут - это особенность нашей страны. Есть такое выражение, я бы его к Вячеславу Викторовичу применил: "Где он, там победа". Я с ним очень много лет работал, знаю, какой он дотошный, какой он упорный в решении важных вопросов, как он умеет добиваться результата, поставленной цели. Человек победы, успеха, а люди имеют такую психологическую особенность примерять себя, равняться на тех, кто умеет быть успешным", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210916/volodin-1750401267.html
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
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политика, саратовская область, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
13:54 21.09.2021
 
В саратовской Общественной палате объяснили победу ЕР в регионе

Председатель ОП Саратовской области Шинчук: победа ЕР связана с личностью Володина

© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Андрей Васильев
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САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Присутствие спикера Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина во главе региональной группы списка "Единой России" на выборах в парламент страны положительно повлияло на результат партии в регионе, побеждающей с 59,84% голосов, считает председатель Общественной палаты области Борис Шинчук.
По данным избиркома региона по результатам обработки 100% протоколов, ЕР в Саратовской области на выборах в Госдуму побеждает с 59,84% голосов, а Володин, возглавлявший региональную группу списка партии по Саратовской области, побеждает по 163-му Саратовскому одномандатному округу с 72,11% голосов.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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"Я думаю, что то, что Вячеслав Викторович возглавлял список партии в области, только положительным образом повлияло на результат, потому что столько, сколько делает Вячеслав Викторович для Саратовской области, для жителей Саратовской области, достойно высочайшего уважения. Люди его знают, это видят, понимают. То, что он делает, это просто фундаментальные решения, и, конечно, люди верят ему, прислушиваются к мнению человека, который к ним обращался: и прийти на выборы, и прийти проголосовать за него, прийти проголосовать за партию, которую он представляет, не агитируя за нее, потому что понятно, что его имя связано и с партией "Единая Россия", - сказал РИА Новости Шинчук.
Он считает, что, если учесть все, что делает Володин для жителей региона, то явка на выборах должна была быть еще больше, однако сказалась пандемия.
"Вячеслав Викторович, безусловно, это лидер общественного мнения, и люди за личностью идут - это особенность нашей страны. Есть такое выражение, я бы его к Вячеславу Викторовичу применил: "Где он, там победа". Я с ним очень много лет работал, знаю, какой он дотошный, какой он упорный в решении важных вопросов, как он умеет добиваться результата, поставленной цели. Человек победы, успеха, а люди имеют такую психологическую особенность примерять себя, равняться на тех, кто умеет быть успешным", - добавил собеседник агентства.
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Предварительные итоги выборов в Госдуму — 2021
 
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