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Путин поздравил президента Курчатовского института Ковальчука с 75-летием
Путин поздравил президента Курчатовского института Ковальчука с 75-летием - РИА Новости, 21.09.2021
Путин поздравил президента Курчатовского института Ковальчука с 75-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, отметив, что он по праву входит в число... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:43
2021-09-21T18:43
2021-09-21T18:43
общество
владимир путин
михаил ковальчук
курчатовский институт
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, отметив, что он по праву входит в число исследователей, чьи труды способствовали созданию прорывных технологий в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите мои поздравления по случаю 75-летнего юбилея. Вы по праву входите в число исследователей, чьи фундаментальные труды и практические наработки способствовали созданию в России перспективных направлений науки и прорывных технологий, заложили основу для их эффективного развития на годы вперёд", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что Ковальчука ценят как талантливого педагога и организатора, человека, наделённого большой творческой энергией, "который вносит значимый личный вклад в решение задач, стоящих перед знаменитым Курчатовским институтом, много сил и времени уделяет просветительской, общественной деятельности".Президент пожелал юбиляру здоровья, успехов и реализации намеченных планов.
https://ria.ru/20210921/kovalchuk-1750967755.html
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общество, владимир путин, михаил ковальчук, курчатовский институт, россия
Путин поздравил президента Курчатовского института Ковальчука с 75-летием
Путин: труды Михаила Ковальчука помогли созданию прорывных технологий в России