https://ria.ru/20210921/pozdravlenie-1751196178.html

Путин поздравил президента Курчатовского института Ковальчука с 75-летием

Путин поздравил президента Курчатовского института Ковальчука с 75-летием - РИА Новости, 21.09.2021

Путин поздравил президента Курчатовского института Ковальчука с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, отметив, что он по праву входит в число... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:43

2021-09-21T18:43

2021-09-21T18:43

общество

владимир путин

михаил ковальчук

курчатовский институт

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155532/52/1555325275_0:83:3071:1810_1920x0_80_0_0_141dd073d7ebbb94d87d286159848c8b.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, отметив, что он по праву входит в число исследователей, чьи труды способствовали созданию прорывных технологий в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите мои поздравления по случаю 75-летнего юбилея. Вы по праву входите в число исследователей, чьи фундаментальные труды и практические наработки способствовали созданию в России перспективных направлений науки и прорывных технологий, заложили основу для их эффективного развития на годы вперёд", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что Ковальчука ценят как талантливого педагога и организатора, человека, наделённого большой творческой энергией, "который вносит значимый личный вклад в решение задач, стоящих перед знаменитым Курчатовским институтом, много сил и времени уделяет просветительской, общественной деятельности".Президент пожелал юбиляру здоровья, успехов и реализации намеченных планов.

https://ria.ru/20210921/kovalchuk-1750967755.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, михаил ковальчук, курчатовский институт, россия