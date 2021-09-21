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Путин поздравил президента Курчатовского института Ковальчука с 75-летием
Путин поздравил президента Курчатовского института Ковальчука с 75-летием - РИА Новости, 21.09.2021
Путин поздравил президента Курчатовского института Ковальчука с 75-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, отметив, что он по праву входит в число... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:43
2021-09-21T18:43
общество
владимир путин
михаил ковальчук
курчатовский институт
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, отметив, что он по праву входит в число исследователей, чьи труды способствовали созданию прорывных технологий в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите мои поздравления по случаю 75-летнего юбилея. Вы по праву входите в число исследователей, чьи фундаментальные труды и практические наработки способствовали созданию в России перспективных направлений науки и прорывных технологий, заложили основу для их эффективного развития на годы вперёд", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что Ковальчука ценят как талантливого педагога и организатора, человека, наделённого большой творческой энергией, "который вносит значимый личный вклад в решение задач, стоящих перед знаменитым Курчатовским институтом, много сил и времени уделяет просветительской, общественной деятельности".Президент пожелал юбиляру здоровья, успехов и реализации намеченных планов.
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общество, владимир путин, михаил ковальчук, курчатовский институт, россия
18:43 21.09.2021
 
Путин поздравил президента Курчатовского института Ковальчука с 75-летием

Путин: труды Михаила Ковальчука помогли созданию прорывных технологий в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в первый день ПМЭФ
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, отметив, что он по праву входит в число исследователей, чьи труды способствовали созданию прорывных технологий в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите мои поздравления по случаю 75-летнего юбилея. Вы по праву входите в число исследователей, чьи фундаментальные труды и практические наработки способствовали созданию в России перспективных направлений науки и прорывных технологий, заложили основу для их эффективного развития на годы вперёд", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что Ковальчука ценят как талантливого педагога и организатора, человека, наделённого большой творческой энергией, "который вносит значимый личный вклад в решение задач, стоящих перед знаменитым Курчатовским институтом, много сил и времени уделяет просветительской, общественной деятельности".
Президент пожелал юбиляру здоровья, успехов и реализации намеченных планов.
Президент научно-исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук, избранный почетным профессором РНЦХ имени академика Б. В. Петровского , во время вручения мантии - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 07:29
Биография Михаила Ковальчука
 
ОбществоВладимир ПутинМихаил КовальчукКурчатовский институтРоссия
 
 
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