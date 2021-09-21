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Поселок для медиков появится в подмосковном Домодедово
Поселок для медиков появится в подмосковном Домодедово - РИА Новости, 21.09.2021
Поселок для медиков появится в подмосковном Домодедово
Пилотный проект по предоставлению жилья для медиков реализуют в городском округе Домодедово по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:45
2021-09-21T17:45
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пилотный проект по предоставлению жилья для медиков реализуют в городском округе Домодедово по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил глава округа Александр Двойных на оперативном совещании губернатора с министрами и главами округов."Андрей Юрьевич, после того, как вы закон подписали о возможности предоставления врачам земли, мы нашли, считаю, один из лучших земельных участков площадью 17 гектаров. Находится он на пересечении недавно отремонтированных региональных дорог, прекрасная реакционная зона, рядом большой массив гослесфонда, рядом Каширское шоссе, ЦКАД, трасса М-4 ..."- сообщил глава Домодедовского округа.Также Двойных сказал, что к октябрю 108 земельных участков со своей въездной группой и с типовым забором будут выделены домодедовским медикам. Врачам будут доступны для строительства дома ипотечная и кредитная программы.
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общество, московская область (подмосковье)
17:45 21.09.2021
 

Поселок для медиков появится в подмосковном Домодедово

© Фото : городской округ ДомодедовоГлава городского округа Домодедово Александр Двойных на оперативном совещании с министрами и главами округов
Глава городского округа Домодедово Александр Двойных на оперативном совещании с министрами и главами округов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Фото : городской округ Домодедово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пилотный проект по предоставлению жилья для медиков реализуют в городском округе Домодедово по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил глава округа Александр Двойных на оперативном совещании губернатора с министрами и главами округов.
"Андрей Юрьевич, после того, как вы закон подписали о возможности предоставления врачам земли, мы нашли, считаю, один из лучших земельных участков площадью 17 гектаров. Находится он на пересечении недавно отремонтированных региональных дорог, прекрасная реакционная зона, рядом большой массив гослесфонда, рядом Каширское шоссе, ЦКАД, трасса М-4 ..."- сообщил глава Домодедовского округа.
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Также Двойных сказал, что к октябрю 108 земельных участков со своей въездной группой и с типовым забором будут выделены домодедовским медикам. Врачам будут доступны для строительства дома ипотечная и кредитная программы.
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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