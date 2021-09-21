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Захарова заявила о провале миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами
Захарова заявила о провале миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами - РИА Новости, 21.09.2021
Захарова заявила о провале миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провалило свою миссию по наблюдению за РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:20
2021-09-21T11:20
в мире
выборы
европа
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
обсе
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провалило свою миссию по наблюдению за выборами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."К сожалению, БДИПЧ провалило свою миссию глобально - не только в отношении нашей страны, но и в принципе это уже давно зафиксировано, а институт международных наблюдателей остался. Именно международные наблюдатели являются стыковочным механизмом для того, чтобы в уважительной манере, при этом независимо создавать обзор того, что происходит на территории суверенного государства для других независимых государств", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По ее словам, механизм международных наблюдателей работал на выборах в России "четко, понятно, прозрачно" - присутствовали 245 международных наблюдателей.В Германии же на предстоящих выборах будут четыре наблюдателя по линии БДИПЧ ОБСЕ, отметила Захарова, назвав такой подход "предвзятым".Голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что отказ Парламентской ассамблеи ОБСЕ от мониторинга электоральных процессов в России не обоснован и политизирован. При этом международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран мира следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750983875.html
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в мире, выборы, европа, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, обсе, россия
11:20 21.09.2021
 
Захарова заявила о провале миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами

Захарова: БДИПЧ ОБСЕ провалило свою миссию по наблюдению за выборами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провалило свою миссию по наблюдению за выборами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"К сожалению, БДИПЧ провалило свою миссию глобально - не только в отношении нашей страны, но и в принципе это уже давно зафиксировано, а институт международных наблюдателей остался. Именно международные наблюдатели являются стыковочным механизмом для того, чтобы в уважительной манере, при этом независимо создавать обзор того, что происходит на территории суверенного государства для других независимых государств", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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По ее словам, механизм международных наблюдателей работал на выборах в России "четко, понятно, прозрачно" - присутствовали 245 международных наблюдателей.
В Германии же на предстоящих выборах будут четыре наблюдателя по линии БДИПЧ ОБСЕ, отметила Захарова, назвав такой подход "предвзятым".
Голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что отказ Парламентской ассамблеи ОБСЕ от мониторинга электоральных процессов в России не обоснован и политизирован. При этом международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран мира следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ.
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