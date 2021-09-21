https://ria.ru/20210921/moskva-1751088518.html

В Москве построят четыре комплекса скорой помощи до конца 2022 года

В Москве построят четыре комплекса скорой помощи до конца 2022 года - РИА Новости, 21.09.2021

В Москве построят четыре комплекса скорой помощи до конца 2022 года

В Москве до конца 2022 года построят четыре новых стационарных комплекса скорой помощи для столичных многопрофильных больниц, сообщил заммэра города по вопросам РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:38

2021-09-21T10:38

2021-09-21T10:38

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москва

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В Москве до конца 2022 года построят четыре новых стационарных комплекса скорой помощи для столичных многопрофильных больниц, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв."До конца 2022 года в составе четырех московских больниц появятся современные скоропомощные стационарные комплексы, которые смогут принимать до 1,2 тысячи пациентов в сутки", – рассказал он.По словам заммэра, комплексы общей площадью более 68 тысяч квадратных метров строятся для НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, городской клинической больницы имени Боткина, ГКБ № 15 им. О.М.Филатова и ГКБ им. В.М.Буянова."Сейчас на строительных площадках ведутся монолитные работы, начинается возведение перегородок и монтаж инженерных сетей. В новых скоропомощных комплексах смогут оказывать первую медицинскую помощь, проводить диагностику и лечение пациентов, в каждом из них расположится экстренный операционный блок, блок реанимации и интенсивной терапии, блок лучевой диагностики, лаборатория срочных анализов и диагностическое отделение", – добавил Бочкарёв.Заммэра добавил, что прием пациентов будет осуществляется по принципу разделения потоков."Это позволит лучше справляться с растущим потоком пациентов, минимизирует время диагностики и повысит качество приема, точность предварительного диагноза и определения профильного отделения госпитализации. Два из скоропомощных комплексов – в НИИ СП им. Н.В.Склифосовского и ГКБ им. С.П.Боткина – будут также оснащены вертолетными площадками на кровле для приема пациентов, нуждающихся в экстренной помощи", – заключил Бочкарёв.

https://realty.ria.ru/20210921/ekrany-1751082448.html

https://realty.ria.ru/20210917/moskva-1750570416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы