05:20 21.09.2021 (обновлено: 05:23 21.09.2021)
На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
На учениях в Приморье морпехи ТОФ обороняли морское побережье от "вражеского" десанта
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на флотском этапе конкурса полевой выучки "Морской десант" в рамках всеармейских международных игр "АрМИ-2021"
ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе учений по обороне морского побережья отразили нападение "вражеского" десанта с моря, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
"В ходе учения подразделения отработали ряд новых тактических приемов и впервые массово задействовали недавно поступившие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации. По замыслу учения, условный противник превосходящими силами осуществил попытку высадиться на берег и захватить плацдарм для дальнейшего наступления вглубь обороняющихся войск", - говорится в сообщении.
Учитывая сложный рельеф местности, обороняющие береговую линию подразделения морской пехоты на подходах с моря открыли огонь прямой наводкой из танков и артиллерийских установок по целям, имитирующим десантные корабли "противника". Прорвавшиеся "вражеские" силы встретили передовой взвод боевого охранения, который, маневрируя, вывел преследующего его силы "неприятеля" на заранее подготовленные огневые рубежи для уничтожения.