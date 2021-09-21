https://ria.ru/20210921/morpekhi-1751069778.html

На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта

На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта - РИА Новости, 21.09.2021

На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе учений по обороне морского побережья отразили нападение "вражеского" десанта с моря, сообщает... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T05:20

2021-09-21T05:20

2021-09-21T05:23

безопасность

бмп-3

тихоокеанский флот вмф россии

т-80бв

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ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе учений по обороне морского побережья отразили нападение "вражеского" десанта с моря, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).Учитывая сложный рельеф местности, обороняющие береговую линию подразделения морской пехоты на подходах с моря открыли огонь прямой наводкой из танков и артиллерийских установок по целям, имитирующим десантные корабли "противника". Прорвавшиеся "вражеские" силы встретили передовой взвод боевого охранения, который, маневрируя, вывел преследующего его силы "неприятеля" на заранее подготовленные огневые рубежи для уничтожения.В учениях принимало участие более 800 военнослужащих и около 200 единиц современной техники, среди которой модернизированные танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артустановки "Акация" и "Нона-С", а также другая современная военная техника.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, бмп-3, тихоокеанский флот вмф россии, т-80бв