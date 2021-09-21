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На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта - РИА Новости, 21.09.2021
На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе учений по обороне морского побережья отразили нападение "вражеского" десанта с моря, сообщает... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T05:20
2021-09-21T05:23
безопасность
бмп-3
тихоокеанский флот вмф россии
т-80бв
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ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе учений по обороне морского побережья отразили нападение "вражеского" десанта с моря, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).Учитывая сложный рельеф местности, обороняющие береговую линию подразделения морской пехоты на подходах с моря открыли огонь прямой наводкой из танков и артиллерийских установок по целям, имитирующим десантные корабли "противника". Прорвавшиеся "вражеские" силы встретили передовой взвод боевого охранения, который, маневрируя, вывел преследующего его силы "неприятеля" на заранее подготовленные огневые рубежи для уничтожения.В учениях принимало участие более 800 военнослужащих и около 200 единиц современной техники, среди которой модернизированные танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артустановки "Акация" и "Нона-С", а также другая современная военная техника.
РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, бмп-3, тихоокеанский флот вмф россии, т-80бв
05:20 21.09.2021 (обновлено: 05:23 21.09.2021)
 
На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта

На учениях в Приморье морпехи ТОФ обороняли морское побережье от "вражеского" десанта

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на флотском этапе конкурса полевой выучки "Морской десант" в рамках всеармейских международных игр "АрМИ-2021"
Военнослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на флотском этапе конкурса полевой выучки Морской десант в рамках всеармейских международных игр АрМИ-2021 - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе учений по обороне морского побережья отразили нападение "вражеского" десанта с моря, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
"В ходе учения подразделения отработали ряд новых тактических приемов и впервые массово задействовали недавно поступившие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации. По замыслу учения, условный противник превосходящими силами осуществил попытку высадиться на берег и захватить плацдарм для дальнейшего наступления вглубь обороняющихся войск", - говорится в сообщении.
Учитывая сложный рельеф местности, обороняющие береговую линию подразделения морской пехоты на подходах с моря открыли огонь прямой наводкой из танков и артиллерийских установок по целям, имитирующим десантные корабли "противника". Прорвавшиеся "вражеские" силы встретили передовой взвод боевого охранения, который, маневрируя, вывел преследующего его силы "неприятеля" на заранее подготовленные огневые рубежи для уничтожения.
В учениях принимало участие более 800 военнослужащих и около 200 единиц современной техники, среди которой модернизированные танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артустановки "Акация" и "Нона-С", а также другая современная военная техника.
 
БезопасностьБМП-3Тихоокеанский флот ВМФ РоссииТ-80БВ
 
 
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