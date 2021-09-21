https://ria.ru/20210921/mishustin-1751139519.html

Показатели рынка труда вернулись на доковидный уровень, заявил Мишустин

Показатели рынка труда вернулись на доковидный уровень, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.09.2021

Показатели рынка труда вернулись на доковидный уровень, заявил Мишустин

Показатели рынка труда в РФ вернулись на доковидный уровень, к прежним показателям приближается потребительский спрос, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:40

2021-09-21T14:40

2021-09-21T14:40

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Показатели рынка труда в РФ вернулись на доковидный уровень, к прежним показателям приближается потребительский спрос, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."По итогам этого года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2%. Это говорит о том, что антикризисные меры показали свою эффективность. К прежним значениям приближается потребительский спрос, поддержку ему оказывает восстановление рынка труда. Его показатели вернулись на тот же уровень что и до пандемии", - сказал он на заседании правительства во вторник.

https://ria.ru/20210719/molodezh-1741922561.html

россия

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2021

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экономика, михаил мишустин, россия