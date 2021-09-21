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Показатели рынка труда вернулись на доковидный уровень, заявил Мишустин
Показатели рынка труда вернулись на доковидный уровень, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.09.2021
Показатели рынка труда вернулись на доковидный уровень, заявил Мишустин
Показатели рынка труда в РФ вернулись на доковидный уровень, к прежним показателям приближается потребительский спрос, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:40
2021-09-21T14:40
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Показатели рынка труда в РФ вернулись на доковидный уровень, к прежним показателям приближается потребительский спрос, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."По итогам этого года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2%. Это говорит о том, что антикризисные меры показали свою эффективность. К прежним значениям приближается потребительский спрос, поддержку ему оказывает восстановление рынка труда. Его показатели вернулись на тот же уровень что и до пандемии", - сказал он на заседании правительства во вторник.
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экономика, михаил мишустин, россия
14:40 21.09.2021
 
Показатели рынка труда вернулись на доковидный уровень, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: показатели рынка труда в России вернулись на доковидный уровень

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Показатели рынка труда в РФ вернулись на доковидный уровень, к прежним показателям приближается потребительский спрос, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"По итогам этого года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2%. Это говорит о том, что антикризисные меры показали свою эффективность. К прежним значениям приближается потребительский спрос, поддержку ему оказывает восстановление рынка труда. Его показатели вернулись на тот же уровень что и до пандемии", - сказал он на заседании правительства во вторник.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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