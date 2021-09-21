https://ria.ru/20210921/mishustin-1751100830.html

Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии

Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии - РИА Новости, 21.09.2021

Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии

Власти должны сделать все возможное, чтобы Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:32

2021-09-21T11:32

2021-09-21T11:33

экономика

технологии

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Власти должны сделать все возможное, чтобы Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Цифровая трансформация обозначена президентом как одна из национальных целей развития. И мы вместе работаем над ее достижением. Решаем масштабные задачи, чтобы обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы, высокий уровень развития государственных услуг в электронном формате", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week-2021."Мы должны сделать все возможное, чтобы именно Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии. Страной, где рождаются идеи, дающие начало новым технологиям, товарам, услугам и рынкам. Уверен, что решения форума будут этому способствовать", - заявил премьер.

https://ria.ru/20210914/paket-1750009938.html

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экономика, технологии, михаил мишустин, россия