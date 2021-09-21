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Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии
Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии - РИА Новости, 21.09.2021
Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии
Власти должны сделать все возможное, чтобы Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:32
2021-09-21T11:33
экономика
технологии
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Власти должны сделать все возможное, чтобы Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Цифровая трансформация обозначена президентом как одна из национальных целей развития. И мы вместе работаем над ее достижением. Решаем масштабные задачи, чтобы обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы, высокий уровень развития государственных услуг в электронном формате", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week-2021."Мы должны сделать все возможное, чтобы именно Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии. Страной, где рождаются идеи, дающие начало новым технологиям, товарам, услугам и рынкам. Уверен, что решения форума будут этому способствовать", - заявил премьер.
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экономика, технологии, михаил мишустин, россия
11:32 21.09.2021 (обновлено: 11:33 21.09.2021)
 
Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии

Премьер Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Власти должны сделать все возможное, чтобы Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Цифровая трансформация обозначена президентом как одна из национальных целей развития. И мы вместе работаем над ее достижением. Решаем масштабные задачи, чтобы обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы, высокий уровень развития государственных услуг в электронном формате", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week-2021.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы именно Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии. Страной, где рождаются идеи, дающие начало новым технологиям, товарам, услугам и рынкам. Уверен, что решения форума будут этому способствовать", - заявил премьер.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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ЭкономикаТехнологииМихаил МишустинРоссия
 
 
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