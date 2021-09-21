https://ria.ru/20210921/mishustin-1751100830.html
Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии
Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии - РИА Новости, 21.09.2021
Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии
Власти должны сделать все возможное, чтобы Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:32
2021-09-21T11:32
2021-09-21T11:33
экономика
технологии
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751009719_0:0:2967:1668_1920x0_80_0_0_23fddce1c587d6f8c1c2de874c41f41d.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Власти должны сделать все возможное, чтобы Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Цифровая трансформация обозначена президентом как одна из национальных целей развития. И мы вместе работаем над ее достижением. Решаем масштабные задачи, чтобы обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы, высокий уровень развития государственных услуг в электронном формате", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week-2021."Мы должны сделать все возможное, чтобы именно Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии. Страной, где рождаются идеи, дающие начало новым технологиям, товарам, услугам и рынкам. Уверен, что решения форума будут этому способствовать", - заявил премьер.
https://ria.ru/20210914/paket-1750009938.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751009719_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_31e9895c9f388a5dbd8d9236194f6557.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, михаил мишустин, россия
11:32 21.09.2021 (обновлено: 11:33 21.09.2021)
Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии
Премьер Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии