Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/migranty-1751189979.html
Байден пообещал взять под контроль ситуацию с мигрантами на юге США
Байден пообещал взять под контроль ситуацию с мигрантами на юге США - РИА Новости, 21.09.2021
Байден пообещал взять под контроль ситуацию с мигрантами на юге США
Президент США Джо Байден, выступая с трибуны ООН, пообещал взять под контроль ситуацию с мигрантами на юге страны. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:08
2021-09-21T18:09
в мире
техас
сша
оон
мексика
гаити
джо байден
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751183604_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_ef0ecbe45ff4ee846a15061757c3dc7c.jpg
ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая с трибуны ООН, пообещал взять под контроль ситуацию с мигрантами на юге страны.Отвечая на вопрос о том, какова его реакция на ситуацию на юге страны, Байден заявил: "Мы возьмем ее под контроль".Президент сделал заявление на фоне событий в техасском городке Дель Рио, на окраинах которого скопились до 16 тысяч претендентов на убежище в США, большинство - выходцы из Гаити. Семьи с детьми, просочившиеся из соседней Мексики, живут без элементарных удобств под автомобильным мостом в ожидании оформления пограничными службами.
https://ria.ru/20210921/ssha-1751082151.html
техас
сша
мексика
гаити
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751183604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af5e903d4310cd0a0db444840ebaaea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, техас, сша, оон, мексика, гаити, джо байден, генеральная ассамблея оон
18:08 21.09.2021 (обновлено: 18:09 21.09.2021)
 
Байден пообещал взять под контроль ситуацию с мигрантами на юге США

Байден: США возьмет под контроль ситуацию с гаитянскими мигрантами на юге страны

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая с трибуны ООН, пообещал взять под контроль ситуацию с мигрантами на юге страны.
Отвечая на вопрос о том, какова его реакция на ситуацию на юге страны, Байден заявил: "Мы возьмем ее под контроль".
Президент сделал заявление на фоне событий в техасском городке Дель Рио, на окраинах которого скопились до 16 тысяч претендентов на убежище в США, большинство - выходцы из Гаити. Семьи с детьми, просочившиеся из соседней Мексики, живут без элементарных удобств под автомобильным мостом в ожидании оформления пограничными службами.
Лагерь мигрантов в городе Дель-Рио, штат Техас, США - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 10:02
Трамп предрек США превращение в страну третьего мира
 
В миреТехасСШАООНМексикаГаитиДжо БайденГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
03:15Названы характеристики стран, где могут признать биткоин
03:08В России может появиться новый дорожный знак
03:05Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия
03:00Ученые предложили систему оценки качества воздуха
03:00Юрист рассказал, кому могут запретить пользоваться туалетами в кафе
Лента новостейМолния