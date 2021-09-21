https://ria.ru/20210921/migranty-1751189979.html

Байден пообещал взять под контроль ситуацию с мигрантами на юге США

Байден пообещал взять под контроль ситуацию с мигрантами на юге США - РИА Новости, 21.09.2021

Байден пообещал взять под контроль ситуацию с мигрантами на юге США

Президент США Джо Байден, выступая с трибуны ООН, пообещал взять под контроль ситуацию с мигрантами на юге страны. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:08

2021-09-21T18:08

2021-09-21T18:09

в мире

техас

сша

оон

мексика

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джо байден

генеральная ассамблея оон

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая с трибуны ООН, пообещал взять под контроль ситуацию с мигрантами на юге страны.Отвечая на вопрос о том, какова его реакция на ситуацию на юге страны, Байден заявил: "Мы возьмем ее под контроль".Президент сделал заявление на фоне событий в техасском городке Дель Рио, на окраинах которого скопились до 16 тысяч претендентов на убежище в США, большинство - выходцы из Гаити. Семьи с детьми, просочившиеся из соседней Мексики, живут без элементарных удобств под автомобильным мостом в ожидании оформления пограничными службами.

https://ria.ru/20210921/ssha-1751082151.html

техас

сша

мексика

гаити

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, техас, сша, оон, мексика, гаити, джо байден, генеральная ассамблея оон