https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751138839.html

Луговой отметил отсутствие доказательств в расследовании смерти Литвиненко

Луговой отметил отсутствие доказательств в расследовании смерти Литвиненко - РИА Новости, 21.09.2021

Луговой отметил отсутствие доказательств в расследовании смерти Литвиненко

Британское правосудие всячески препятствовало объективному расследованию смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, заявил РИА Новости депутат Госдумы Андрей РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:37

2021-09-21T14:37

2021-09-21T14:37

в мире

великобритания

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр литвиненко (подполковник)

андрей луговой

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Британское правосудие всячески препятствовало объективному расследованию смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, заявил РИА Новости депутат Госдумы Андрей Луговой.Ранее ЕСПЧ назвал Россию "ответственной" за смерть Литвиненко, заявив, что в РФ не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тысяч евро его вдове в качестве компенсации морального вреда, говорится в постановлении суда. В Москве неоднократно отвергали причастность к смерти беглого подполковника.По словам Лугового, не очень понятно, на каком основании принималось это решение."Если они принимали решение только на основании того, что им говорила вдова Литвиненко, то это тем более подрывает авторитет и репутацию ЕСПЧ. Главный аргумент в решении ЕСПЧ - по крайней мере, в СМИ так написано – состоит в том, что Россия не провела должного расследования. Это ложь просто неимоверная. Как раз российская прокуратура, Следственный комитет делали все, чтобы установить истину", - сказал депутат.Он обратил внимание на то, что ни на один запрос российской Генпрокуратуры Лондон так и не ответил, хотя на запросы британских коллег российская правоохранительная система отвечала. Также Луговой напомнил, что еще в ноябре 2006 года группа британских специалистов прилетала в Москву, встречалась с ним и брала все показания."При этом само британское правосудие всячески препятствовало как раз объективному расследованию", - добавил собеседник агентства.Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что история Литвиненко нужна Западу только для формирования общественного мнения в нужном для него ключе.

https://ria.ru/20180914/1528608758.html

https://ria.ru/20210716/gosduma-1741578295.html

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в мире, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр литвиненко (подполковник), андрей луговой, россия