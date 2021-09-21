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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751103464.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Республике Алтай - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:44
2021-09-21T11:44
распространение коронавируса
общество
республика алтай
москва
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Республике Алтай - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,1%, 2. Москва 0,12%, 3. Республика Бурятия 0,15%", - говорится в сообщении.
республика алтай
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республика бурятия
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общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:44 21.09.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Республике Алтай — 0,1%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Республике Алтай - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,1%, 2. Москва 0,12%, 3. Республика Бурятия 0,15%", - говорится в сообщении.
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