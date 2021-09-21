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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Республике Алтай - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:44
2021-09-21T11:44
2021-09-21T11:44
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Республике Алтай - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,1%, 2. Москва 0,12%, 3. Республика Бурятия 0,15%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Республике Алтай — 0,1%