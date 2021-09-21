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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/kiberataki-1751184896.html
В Общественной палате рассказали о кибератаках из США во время выборов
В Общественной палате рассказали о кибератаках из США во время выборов - РИА Новости, 21.09.2021
В Общественной палате рассказали о кибератаках из США во время выборов
Порядка 50% атак на сайт Общественной палаты РФ во время выборов было зафиксировано с территории США, атакам подверглись и порталы дистанционного электронного... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:45
2021-09-21T17:45
выборы в государственную думу
технологии
сша
общественная палата рф
выборы в государственную думу
александр малькевич
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Порядка 50% атак на сайт Общественной палаты РФ во время выборов было зафиксировано с территории США, атакам подверглись и порталы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за ДЭГ координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич."Те атаки, которые шли на сайт Общественной палаты РФ, порядка 50%, были зафиксированы с территории США. Мы подготовились и не повторилась ситуация прошлого года, когда во время голосования по поправкам к Конституции дважды удавалось выводить его (сайт- Прим. ред.) из строя", - сказал Малькевич на заседании временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.Он отметил, что атакам подверглись и порталы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
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технологии, сша, общественная палата рф, выборы в государственную думу, александр малькевич, россия
17:45 21.09.2021
 
В Общественной палате рассказали о кибератаках из США во время выборов

Малькевич: около половины атак на сайт ОП во время выборов велось с территории США

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Порядка 50% атак на сайт Общественной палаты РФ во время выборов было зафиксировано с территории США, атакам подверглись и порталы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за ДЭГ координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
"Те атаки, которые шли на сайт Общественной палаты РФ, порядка 50%, были зафиксированы с территории США. Мы подготовились и не повторилась ситуация прошлого года, когда во время голосования по поправкам к Конституции дважды удавалось выводить его (сайт- Прим. ред.) из строя", - сказал Малькевич на заседании временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Он отметил, что атакам подверглись и порталы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
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