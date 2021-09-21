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Мишустин рассказал о господдержке IT-компаний
Мишустин рассказал о господдержке IT-компаний - РИА Новости, 21.09.2021
Мишустин рассказал о господдержке IT-компаний
Почти 7 тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам, свыше тысячи - преференциями по налогу на прибыль, около 3 тысяч - льготами по НДС,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:51
2021-09-21T11:51
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Почти 7 тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам, свыше тысячи - преференциями по налогу на прибыль, около 3 тысяч - льготами по НДС, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что в компаниях, которые воспользовались такой государственной поддержкой, зарплата сотрудников выше."Выросло количество аккредитованных российских IT-компаний и число программных продуктов, включённых в реестр отечественного программного обеспечения", - отметил премьер.
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экономика, михаил мишустин, россия
11:51 21.09.2021
 
Мишустин рассказал о господдержке IT-компаний

Мишустин: около семи тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Почти 7 тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам, свыше тысячи - преференциями по налогу на прибыль, около 3 тысяч - льготами по НДС, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Почти 7 тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам. Свыше 1 тысячи организаций – преференциями по налогу на прибыль. Около 3 тысяч получили льготы по НДС. Сэкономленные средства они направили на своё развитие и создание новых конкурентоспособных решений", - сказал он в видеообращении к участникам Международного форума Kazan Digital Week – 2021.
Мишустин отметил, что в компаниях, которые воспользовались такой государственной поддержкой, зарплата сотрудников выше.
"Выросло количество аккредитованных российских IT-компаний и число программных продуктов, включённых в реестр отечественного программного обеспечения", - отметил премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
11:47
России нужна своя крупная платформа для IT-проектов, заявил Мишустин
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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