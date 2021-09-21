Мишустин рассказал о господдержке IT-компаний
Мишустин: около семи тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Почти 7 тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам, свыше тысячи - преференциями по налогу на прибыль, около 3 тысяч - льготами по НДС, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Почти 7 тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам. Свыше 1 тысячи организаций – преференциями по налогу на прибыль. Около 3 тысяч получили льготы по НДС. Сэкономленные средства они направили на своё развитие и создание новых конкурентоспособных решений", - сказал он в видеообращении к участникам Международного форума Kazan Digital Week – 2021.
Мишустин отметил, что в компаниях, которые воспользовались такой государственной поддержкой, зарплата сотрудников выше.
"Выросло количество аккредитованных российских IT-компаний и число программных продуктов, включённых в реестр отечественного программного обеспечения", - отметил премьер.