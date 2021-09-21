https://ria.ru/20210921/it-1751105089.html

Мишустин рассказал о господдержке IT-компаний

Мишустин рассказал о господдержке IT-компаний - РИА Новости, 21.09.2021

Мишустин рассказал о господдержке IT-компаний

Почти 7 тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам, свыше тысячи - преференциями по налогу на прибыль, около 3 тысяч - льготами по НДС,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:51

2021-09-21T11:51

2021-09-21T11:51

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Почти 7 тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам, свыше тысячи - преференциями по налогу на прибыль, около 3 тысяч - льготами по НДС, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что в компаниях, которые воспользовались такой государственной поддержкой, зарплата сотрудников выше."Выросло количество аккредитованных российских IT-компаний и число программных продуктов, включённых в реестр отечественного программного обеспечения", - отметил премьер.

https://ria.ru/20210921/it-1751104371.html

россия

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2021

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экономика, михаил мишустин, россия