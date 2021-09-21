https://ria.ru/20210921/gosuslugi-1751064435.html

Раскрыта схема кражи личных данных на "Госуслугах"

Раскрыта схема кражи личных данных на "Госуслугах" - РИА Новости, 21.09.2021

Раскрыта схема кражи личных данных на "Госуслугах"

Мошенники начали втираться людям в доверие и выманивать у них данные для входа в личный кабинет госуслуг, заявил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T03:15

2021-09-21T03:15

2021-09-21T13:42

общество

госуслуги

мошенничество

россия

иван соловьев (юрист)

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мошенники начали втираться людям в доверие и выманивать у них данные для входа в личный кабинет госуслуг, заявил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он пояснил, что злоумышленники вводят россиян в заблуждение, представляясь сотрудниками службы поддержки сайта, и говорят об утечке информации. Впоследствии они просят жертв назвать SMS-код для сброса пароля к аккаунту под предлогом обеспечения безопасности.Далее преступники выставляют взломанный профиль в даркнете. Им можно воспользоваться для получения персональных данных человека, на его имя могут оформить кредит или микрозайм.Чтобы обезопасить себя, юрист призвал активировать двухфакторную авторизацию и включить уведомления о входе в личный кабинет.

https://ria.ru/20210909/gosuslugi-1749275302.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госуслуги, мошенничество, россия, иван соловьев (юрист)