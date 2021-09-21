Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/gosuslugi-1751064435.html
Раскрыта схема кражи личных данных на "Госуслугах"
Раскрыта схема кражи личных данных на "Госуслугах" - РИА Новости, 21.09.2021
Раскрыта схема кражи личных данных на "Госуслугах"
Мошенники начали втираться людям в доверие и выманивать у них данные для входа в личный кабинет госуслуг, заявил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T03:15
2021-09-21T13:42
общество
госуслуги
мошенничество
россия
иван соловьев (юрист)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149931/89/1499318985_0:92:1300:823_1920x0_80_0_0_11057ddc1e9f7e5ba3a537be94037908.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мошенники начали втираться людям в доверие и выманивать у них данные для входа в личный кабинет госуслуг, заявил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он пояснил, что злоумышленники вводят россиян в заблуждение, представляясь сотрудниками службы поддержки сайта, и говорят об утечке информации. Впоследствии они просят жертв назвать SMS-код для сброса пароля к аккаунту под предлогом обеспечения безопасности.Далее преступники выставляют взломанный профиль в даркнете. Им можно воспользоваться для получения персональных данных человека, на его имя могут оформить кредит или микрозайм.Чтобы обезопасить себя, юрист призвал активировать двухфакторную авторизацию и включить уведомления о входе в личный кабинет.
https://ria.ru/20210909/gosuslugi-1749275302.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149931/89/1499318985_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_e220cc37b3c8e13fb195346c19f85abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, госуслуги, мошенничество, россия, иван соловьев (юрист)
03:15 21.09.2021 (обновлено: 13:42 21.09.2021)
 
Раскрыта схема кражи личных данных на "Госуслугах"

Юрист Соловьев: мошенники выманивают у россиян доступ к их госуслугам через SMS-код

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мошенники начали втираться людям в доверие и выманивать у них данные для входа в личный кабинет госуслуг, заявил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он пояснил, что злоумышленники вводят россиян в заблуждение, представляясь сотрудниками службы поддержки сайта, и говорят об утечке информации. Впоследствии они просят жертв назвать SMS-код для сброса пароля к аккаунту под предлогом обеспечения безопасности.
Далее преступники выставляют взломанный профиль в даркнете. Им можно воспользоваться для получения персональных данных человека, на его имя могут оформить кредит или микрозайм.
Чтобы обезопасить себя, юрист призвал активировать двухфакторную авторизацию и включить уведомления о входе в личный кабинет.
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 03:09
Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян на "Госуслугах"
 
ОбществоГосуслугиМошенничествоРоссияИван Соловьев (юрист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
12:48"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области
12:47В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы
Лента новостейМолния