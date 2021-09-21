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"Большая семерка" утратила актуальность, заявил Патрушев
"Большая семерка" утратила актуальность, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.09.2021
"Большая семерка" утратила актуальность, заявил Патрушев
Предложение G7 подключить КНР и Россию к решению вопросов безопасности в Центральной Азии подтвердило, что это объединение утратило актуальность, заявил... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:06
2021-09-21T11:06
в мире
николай патрушев
китай
g7
центральная азия
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Предложение G7 подключить КНР и Россию к решению вопросов безопасности в Центральной Азии подтвердило, что это объединение утратило актуальность, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Страны "Большой семерки" своим предложением о подключении Китая и России к решению вопросов безопасности в Центральной Азии подтвердили тот факт, что это объединение является лишь дискуссионным клубом. Причем дискуссии там ведутся под строгим контролем Вашингтона", - сказал Патрушев.По его словам, формат G7 "сегодня утратил свою актуальность"."Россия участвует только в тех международных структурах и клубах, где решаются реальные проблемы и господствует принцип равноправия, где никому не навязываются чужеродные стандарты и правила поведения", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20210604/semerka-1735626753.html
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в мире, николай патрушев, китай, g7, центральная азия, россия
11:06 21.09.2021
 
"Большая семерка" утратила актуальность, заявил Патрушев

Патрушев: предложение G7 сотрудничать с КНР и Россией подтверждает утрату ее актуальности

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВизит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Предложение G7 подключить КНР и Россию к решению вопросов безопасности в Центральной Азии подтвердило, что это объединение утратило актуальность, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Страны "Большой семерки" своим предложением о подключении Китая и России к решению вопросов безопасности в Центральной Азии подтвердили тот факт, что это объединение является лишь дискуссионным клубом. Причем дискуссии там ведутся под строгим контролем Вашингтона", - сказал Патрушев.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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По его словам, формат G7 "сегодня утратил свою актуальность".
"Россия участвует только в тех международных структурах и клубах, где решаются реальные проблемы и господствует принцип равноправия, где никому не навязываются чужеродные стандарты и правила поведения", - подчеркнул Патрушев.
Рабочая встреча на полях саммита G7 - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
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В миреНиколай ПатрушевКитайG7Центральная АзияРоссия
 
 
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