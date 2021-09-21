https://ria.ru/20210921/g7-1751094071.html

"Большая семерка" утратила актуальность, заявил Патрушев

"Большая семерка" утратила актуальность, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.09.2021

"Большая семерка" утратила актуальность, заявил Патрушев

Предложение G7 подключить КНР и Россию к решению вопросов безопасности в Центральной Азии подтвердило, что это объединение утратило актуальность, заявил... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:06

2021-09-21T11:06

2021-09-21T11:06

в мире

николай патрушев

китай

g7

центральная азия

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Предложение G7 подключить КНР и Россию к решению вопросов безопасности в Центральной Азии подтвердило, что это объединение утратило актуальность, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Страны "Большой семерки" своим предложением о подключении Китая и России к решению вопросов безопасности в Центральной Азии подтвердили тот факт, что это объединение является лишь дискуссионным клубом. Причем дискуссии там ведутся под строгим контролем Вашингтона", - сказал Патрушев.По его словам, формат G7 "сегодня утратил свою актуальность"."Россия участвует только в тех международных структурах и клубах, где решаются реальные проблемы и господствует принцип равноправия, где никому не навязываются чужеродные стандарты и правила поведения", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20210604/semerka-1735626753.html

https://ria.ru/20210611/g7-1736256797.html

китай

центральная азия

россия

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в мире, николай патрушев, китай, g7, центральная азия, россия