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Черепаха и подводный спектакль: победители Ocean Photography Awards
Черепаха и подводный спектакль: победители Ocean Photography Awards - РИА Новости, 21.09.2021
Черепаха и подводный спектакль: победители Ocean Photography Awards
Британский журнал Oceanographic Magazine назвал имена лауреатов конкурса Ocean Photographer of the Year 2021. Каждый год тысячи фотографов со всего света,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:10
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фото
фотография
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Британский журнал Oceanographic Magazine назвал имена лауреатов конкурса Ocean Photographer of the Year 2021. Каждый год тысячи фотографов со всего света, увлеченные подводным миром и стремящиеся передать его красоту, присылают на суд жюри свои снимки. Работы победителей и финалистов — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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РИА Новости
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фото, фото, фотография
18:10 21.09.2021 (обновлено: 21:05 21.09.2021)
 

Черепаха и подводный спектакль: победители Ocean Photography Awards

Читать ria.ru в
Британский журнал Oceanographic Magazine назвал имена лауреатов конкурса Ocean Photographer of the Year 2021. Каждый год тысячи фотографов со всего света, увлеченные подводным миром и стремящиеся передать его красоту, присылают на суд жюри свои снимки. Работы победителей и финалистов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Aimee Jan / Ocean Photography Awards

Главный приз и титул фотографа года завоевала Эйми Ян (Aimee Jan), у которой получился потрясающий снимок зеленой черепахи в окружении стаи стеклянных рыб.

Работа фотографа Aimee Jan, занявшая первое место в фотоконкурсе Ocean Photography Awards 2021
1 из 14

Главный приз и титул фотографа года завоевала Эйми Ян (Aimee Jan), у которой получился потрясающий снимок зеленой черепахи в окружении стаи стеклянных рыб.

© Фото : Aimee Jan / Ocean Photography Awards
© Фото : Henley Spiers / Ocean Photography Awards

Второе место в конкурсе жюри присудило Хенли Спирсу (Henley Spiers) за фото ныряющих олушей.

Работа фотографа Henley Spiers, занявшая второе место в фотоконкурсе Ocean Photography Awards 2021
2 из 14

Второе место в конкурсе жюри присудило Хенли Спирсу (Henley Spiers) за фото ныряющих олушей.

© Фото : Henley Spiers / Ocean Photography Awards
© Фото : Renee Capozzola / Ocean Photography Awards

Премию Female Fifty Fathoms Award получила Рене Капоццола (Renee Capozzola) за снимок черноперой рифовой акулы на закате.

Работа фотографа Renee Capozzola, занявшая первое место в фотоконкурсе Ocean Photography Awards 2021
3 из 14

Премию Female Fifty Fathoms Award получила Рене Капоццола (Renee Capozzola) за снимок черноперой рифовой акулы на закате.

© Фото : Renee Capozzola / Ocean Photography Awards
© Aimee Jan / Ocean Photography Awards

Еще один снимок победительницы конкурса Эйми Ян (Aimee Jan) отметили вторым местом в категории Female Fifty Fathoms Award.

Работа фотографа Aimee Jan , занявшая второе место в фотоконкурсе Ocean Photography Awards 2021
4 из 14

Еще один снимок победительницы конкурса Эйми Ян (Aimee Jan) отметили вторым местом в категории Female Fifty Fathoms Award.

© Aimee Jan / Ocean Photography Awards
© Фото : Phil de Glanville / Ocean Photography Awards

Премию Community Choice Award присудили Филу де Гланвилю (Phil de Glanville). Герой его снимка —австралийский серфер Джек Робинсон покоряет экстремально высокую волну.

Работа фотографа Phil de Glanville, занявшая место в фотоконкурсе Ocean Photography Awards 2021
5 из 14

Премию Community Choice Award присудили Филу де Гланвилю (Phil de Glanville). Герой его снимка —австралийский серфер Джек Робинсон покоряет экстремально высокую волну.

© Фото : Phil de Glanville / Ocean Photography Awards
© Фото : Sebastien Pontoizeau / Ocean Photography Awards

Фридайвер, ныряющий, чтобы сфотографировать кита, принес Себастьяну Понтуазо (Sebastien Pontoizeau) третье место в категории "Приключения".

Работа фотографа Sebastien Pontoizeau, занявшая третье место в фотоконкурсе Ocean Photography Awards 2021
6 из 14

Фридайвер, ныряющий, чтобы сфотографировать кита, принес Себастьяну Понтуазо (Sebastien Pontoizeau) третье место в категории "Приключения".

© Фото : Sebastien Pontoizeau / Ocean Photography Awards
© Фото : Stefan Christmann / Ocean Photography Awards

В категории "Портфолио" лучшим стал проект Стефана Кристманна (Stefan Christmann), посвященный жизни императорских пингвинов.

Работа фотографа Stefan Christmann, занявшая первое место в фотоконкурсе Ocean Photography Awards 2021
7 из 14

В категории "Портфолио" лучшим стал проект Стефана Кристманна (Stefan Christmann), посвященный жизни императорских пингвинов.

© Фото : Stefan Christmann / Ocean Photography Awards
© Фото : Matty Smith / Ocean Photography Awards

Второе место в категории "Коллективное портфолио" — у Мэтти Смита (Matty Smith), которому посчастливилось наблюдать эффектный спектакль на морском дне ночью.

Работа фотографа Matty Smith, занявшая второе место в фотоконкурсе Ocean Photography Awards 2021
8 из 14

Второе место в категории "Коллективное портфолио" — у Мэтти Смита (Matty Smith), которому посчастливилось наблюдать эффектный спектакль на морском дне ночью.

© Фото : Matty Smith / Ocean Photography Awards
© Фото : Maxwel Hohn / Ocean Photography Awards

Морская крапива на мелководье залива Монтеррей. Снимок Максвелла Хона (Maxwel Hohn) отобрали в шорт-лист в категории Community Choice Award.

Работа фотографа Maxwel Hohn в фотоконкурсе Ocean Photography Awards 2021
9 из 14

Морская крапива на мелководье залива Монтеррей. Снимок Максвелла Хона (Maxwel Hohn) отобрали в шорт-лист в категории Community Choice Award.

© Фото : Maxwel Hohn / Ocean Photography Awards
© Фото : Kerim Sabuncuoglu / Ocean Photography Awards

Лучшей в категории "Забота об океане" признали работу Керима Сабунчоглу (Kerim Sabuncuoglu).

Работа фотографа Kerim Sabuncuoglu, занявшая первое место в фотоконкурсе Ocean Photography Awards 2021
10 из 14

Лучшей в категории "Забота об океане" признали работу Керима Сабунчоглу (Kerim Sabuncuoglu).

© Фото : Kerim Sabuncuoglu / Ocean Photography Awards
© Фото : Steven Kovacs / Ocean Photography Awards

Тройку победителей в категории "Забота об океане" замкнул Стивен Ковач (Steven Kovacs) со снимком наутилуса, дрейфующего на мусоре.

Работа фотографа Steven Kovacs, занявшая третье место в фотоконкурсе Ocean Photography Awards 2021
11 из 14

Тройку победителей в категории "Забота об океане" замкнул Стивен Ковач (Steven Kovacs) со снимком наутилуса, дрейфующего на мусоре.

© Фото : Steven Kovacs / Ocean Photography Awards
© Фото : Martin Broen / Ocean Photography Awards

Фотографом-исследователем года назвали Мартина Броена (Martin Broen), побывавшего в загадочных подводных пещерах в мексиканском штате Кинтана-Роо.

Работа фотографа Martin Broen, занявшая первое место в фотоконкурсе Ocean Photography Awards 2021
12 из 14

Фотографом-исследователем года назвали Мартина Броена (Martin Broen), побывавшего в загадочных подводных пещерах в мексиканском штате Кинтана-Роо.

© Фото : Martin Broen / Ocean Photography Awards
© Фото : Steven Kovacs / Ocean Photography Awards

Второе место в категории "Фотограф-исследователь" досталось Стивену Ковачу (Steven Kovacs) за фото личинки глубоководного морского угря.

Работа фотографа Steven Kovacs, занявшая второе место в фотоконкурсе Ocean Photography Awards 2021
13 из 14

Второе место в категории "Фотограф-исследователь" досталось Стивену Ковачу (Steven Kovacs) за фото личинки глубоководного морского угря.

© Фото : Steven Kovacs / Ocean Photography Awards
© Фото : Hannah Le Leu / Ocean Photography Awards

"Молодым фотографом года" стала Ханна Ле Леу (Hannah Le Leu). Ее героиня, только что вылупившаяся из яйца черепаха, поднимается из морских глубин в поисках воздуха.

Работа фотографа Hannah Le Leu, занявшая первое место в фотоконкурсе Ocean Photography Awards 2021
14 из 14

"Молодым фотографом года" стала Ханна Ле Леу (Hannah Le Leu). Ее героиня, только что вылупившаяся из яйца черепаха, поднимается из морских глубин в поисках воздуха.

© Фото : Hannah Le Leu / Ocean Photography Awards
 
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