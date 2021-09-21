https://ria.ru/20210921/foto-1751130881.html

Черепаха и подводный спектакль: победители Ocean Photography Awards

Черепаха и подводный спектакль: победители Ocean Photography Awards - РИА Новости, 21.09.2021

Черепаха и подводный спектакль: победители Ocean Photography Awards

Британский журнал Oceanographic Magazine назвал имена лауреатов конкурса Ocean Photographer of the Year 2021. Каждый год тысячи фотографов со всего света,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:10

2021-09-21T18:10

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фото

фотография

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Британский журнал Oceanographic Magazine назвал имена лауреатов конкурса Ocean Photographer of the Year 2021. Каждый год тысячи фотографов со всего света, увлеченные подводным миром и стремящиеся передать его красоту, присылают на суд жюри свои снимки. Работы победителей и финалистов — в подборке Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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