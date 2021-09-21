Черепаха и подводный спектакль: победители Ocean Photography Awards
Главный приз и титул фотографа года завоевала Эйми Ян (Aimee Jan), у которой получился потрясающий снимок зеленой черепахи в окружении стаи стеклянных рыб.
Главный приз и титул фотографа года завоевала Эйми Ян (Aimee Jan), у которой получился потрясающий снимок зеленой черепахи в окружении стаи стеклянных рыб.
Второе место в конкурсе жюри присудило Хенли Спирсу (Henley Spiers) за фото ныряющих олушей.
Второе место в конкурсе жюри присудило Хенли Спирсу (Henley Spiers) за фото ныряющих олушей.
Премию Female Fifty Fathoms Award получила Рене Капоццола (Renee Capozzola) за снимок черноперой рифовой акулы на закате.
Премию Female Fifty Fathoms Award получила Рене Капоццола (Renee Capozzola) за снимок черноперой рифовой акулы на закате.
Еще один снимок победительницы конкурса Эйми Ян (Aimee Jan) отметили вторым местом в категории Female Fifty Fathoms Award.
Еще один снимок победительницы конкурса Эйми Ян (Aimee Jan) отметили вторым местом в категории Female Fifty Fathoms Award.
Премию Community Choice Award присудили Филу де Гланвилю (Phil de Glanville). Герой его снимка —австралийский серфер Джек Робинсон покоряет экстремально высокую волну.
Премию Community Choice Award присудили Филу де Гланвилю (Phil de Glanville). Герой его снимка —австралийский серфер Джек Робинсон покоряет экстремально высокую волну.
Фридайвер, ныряющий, чтобы сфотографировать кита, принес Себастьяну Понтуазо (Sebastien Pontoizeau) третье место в категории "Приключения".
Фридайвер, ныряющий, чтобы сфотографировать кита, принес Себастьяну Понтуазо (Sebastien Pontoizeau) третье место в категории "Приключения".
В категории "Портфолио" лучшим стал проект Стефана Кристманна (Stefan Christmann), посвященный жизни императорских пингвинов.
В категории "Портфолио" лучшим стал проект Стефана Кристманна (Stefan Christmann), посвященный жизни императорских пингвинов.
Второе место в категории "Коллективное портфолио" — у Мэтти Смита (Matty Smith), которому посчастливилось наблюдать эффектный спектакль на морском дне ночью.
Второе место в категории "Коллективное портфолио" — у Мэтти Смита (Matty Smith), которому посчастливилось наблюдать эффектный спектакль на морском дне ночью.
Морская крапива на мелководье залива Монтеррей. Снимок Максвелла Хона (Maxwel Hohn) отобрали в шорт-лист в категории Community Choice Award.
Морская крапива на мелководье залива Монтеррей. Снимок Максвелла Хона (Maxwel Hohn) отобрали в шорт-лист в категории Community Choice Award.
Лучшей в категории "Забота об океане" признали работу Керима Сабунчоглу (Kerim Sabuncuoglu).
Лучшей в категории "Забота об океане" признали работу Керима Сабунчоглу (Kerim Sabuncuoglu).
Тройку победителей в категории "Забота об океане" замкнул Стивен Ковач (Steven Kovacs) со снимком наутилуса, дрейфующего на мусоре.
Тройку победителей в категории "Забота об океане" замкнул Стивен Ковач (Steven Kovacs) со снимком наутилуса, дрейфующего на мусоре.
Фотографом-исследователем года назвали Мартина Броена (Martin Broen), побывавшего в загадочных подводных пещерах в мексиканском штате Кинтана-Роо.
Фотографом-исследователем года назвали Мартина Броена (Martin Broen), побывавшего в загадочных подводных пещерах в мексиканском штате Кинтана-Роо.
Второе место в категории "Фотограф-исследователь" досталось Стивену Ковачу (Steven Kovacs) за фото личинки глубоководного морского угря.
Второе место в категории "Фотограф-исследователь" досталось Стивену Ковачу (Steven Kovacs) за фото личинки глубоководного морского угря.
"Молодым фотографом года" стала Ханна Ле Леу (Hannah Le Leu). Ее героиня, только что вылупившаяся из яйца черепаха, поднимается из морских глубин в поисках воздуха.
"Молодым фотографом года" стала Ханна Ле Леу (Hannah Le Leu). Ее героиня, только что вылупившаяся из яйца черепаха, поднимается из морских глубин в поисках воздуха.