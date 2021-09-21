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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210921/energetika-1751098578.html
Рост обращений по вопросам энергетики в Подмосковье превысил 1000%
Рост обращений по вопросам энергетики в Подмосковье превысил 1000% - РИА Новости, 21.09.2021
Рост обращений по вопросам энергетики в Подмосковье превысил 1000%
Рост обращений по вопросам энергетики на территории Московской области за прошедшую неделю составил 1029%, заявила министр информационной политики Московской... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:27
2021-09-21T11:27
новости подмосковья
общество
воскресенск
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
жкх
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КРАСНОГОРСК, 21 сен – РИА Новости. Рост обращений по вопросам энергетики на территории Московской области за прошедшую неделю составил 1029%, заявила министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина.Согласно презентации, количество обращений возросло с 544 до 6140."Все жалобы были по вопросам отопления. Больше всего поступило из Орехово-Зуево и Воскресенска. Выросло число жалоб в образовательных учреждениях", - сказала Звягина на заседании правительства региона.
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воскресенск
московская область (подмосковье)
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общество, воскресенск, московская область (подмосковье), орехово-зуево, жкх
11:27 21.09.2021
 
Рост обращений по вопросам энергетики в Подмосковье превысил 1000%

Рост обращений по вопросам энергетики в Подмосковье за прошедшую неделю составил 1029%

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗапуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома
Запуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОГОРСК, 21 сен – РИА Новости. Рост обращений по вопросам энергетики на территории Московской области за прошедшую неделю составил 1029%, заявила министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина.
Согласно презентации, количество обращений возросло с 544 до 6140.
"Все жалобы были по вопросам отопления. Больше всего поступило из Орехово-Зуево и Воскресенска. Выросло число жалоб в образовательных учреждениях", - сказала Звягина на заседании правительства региона.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 16:15Новости Подмосковья
Рассрочку платежей за услуги ЖКХ дадут жителям МО из-за холодов
 
Новости ПодмосковьяОбществоВоскресенскМосковская область (Подмосковье)Орехово-ЗуевоЖКХ
 
 
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