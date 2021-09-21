https://ria.ru/20210921/energetika-1751098578.html

Рост обращений по вопросам энергетики в Подмосковье превысил 1000%

Рост обращений по вопросам энергетики в Подмосковье превысил 1000% - РИА Новости, 21.09.2021

Рост обращений по вопросам энергетики в Подмосковье превысил 1000%

Рост обращений по вопросам энергетики на территории Московской области за прошедшую неделю составил 1029%, заявила министр информационной политики Московской... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:27

2021-09-21T11:27

2021-09-21T11:27

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КРАСНОГОРСК, 21 сен – РИА Новости. Рост обращений по вопросам энергетики на территории Московской области за прошедшую неделю составил 1029%, заявила министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина.Согласно презентации, количество обращений возросло с 544 до 6140."Все жалобы были по вопросам отопления. Больше всего поступило из Орехово-Зуево и Воскресенска. Выросло число жалоб в образовательных учреждениях", - сказала Звягина на заседании правительства региона.

https://ria.ru/20210309/rassrochka-1600483560.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воскресенск, московская область (подмосковье), орехово-зуево, жкх