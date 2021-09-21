https://ria.ru/20210921/energetika-1751098578.html
Рост обращений по вопросам энергетики в Подмосковье превысил 1000%
Рост обращений по вопросам энергетики в Подмосковье превысил 1000% - РИА Новости, 21.09.2021
Рост обращений по вопросам энергетики в Подмосковье превысил 1000%
Рост обращений по вопросам энергетики на территории Московской области за прошедшую неделю составил 1029%, заявила министр информационной политики Московской... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:27
2021-09-21T11:27
2021-09-21T11:27
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КРАСНОГОРСК, 21 сен – РИА Новости. Рост обращений по вопросам энергетики на территории Московской области за прошедшую неделю составил 1029%, заявила министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина.Согласно презентации, количество обращений возросло с 544 до 6140."Все жалобы были по вопросам отопления. Больше всего поступило из Орехово-Зуево и Воскресенска. Выросло число жалоб в образовательных учреждениях", - сказала Звягина на заседании правительства региона.
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общество, воскресенск, московская область (подмосковье), орехово-зуево, жкх
Рост обращений по вопросам энергетики в Подмосковье превысил 1000%
Рост обращений по вопросам энергетики в Подмосковье за прошедшую неделю составил 1029%