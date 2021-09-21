https://ria.ru/20210921/dozhdi-1751078971.html

Жителей Сахалина предупредили о сильных дождях

Жителей Сахалина предупредили о сильных дождях - РИА Новости, 21.09.2021

Жителей Сахалина предупредили о сильных дождях

Сильные дожди прогнозируются в семи районах юга Сахалина в среду, возможен подъём уровня воды в реках, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:27

2021-09-21T09:27

2021-09-21T09:27

общество

сахалинская область

погода

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сен - РИА Новости. Сильные дожди прогнозируются в семи районах юга Сахалина в среду, возможен подъём уровня воды в реках, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.По данным ведомства, вечером 22 сентября и в последующие сутки на реках указанных районов прогнозируется резкий подъём уровня воды на 0,5-1,5 метра, возможны подтопления поймы.

https://ria.ru/20210920/vilfand-1751033166.html

сахалинская область

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2021

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общество, сахалинская область, погода