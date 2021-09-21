https://ria.ru/20210921/azbuka_vkusa-1751117269.html

"Азбука вкуса" проведет ребрендинг

"Азбука вкуса" проведет ребрендинг - РИА Новости, 21.09.2021

"Азбука вкуса" проведет ребрендинг

Сеть магазинов "Азбука вкуса" запустила ребрендинг, в рамках которого, в частности, будет обновлен логотип компании, сообщил ритейлер. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:44

2021-09-21T12:44

2021-09-21T12:44

экономика

санкт-петербург

москва

азбука вкуса

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сеть магазинов "Азбука вкуса" запустила ребрендинг, в рамках которого, в частности, будет обновлен логотип компании, сообщил ритейлер."Компания "Азбука вкуса" проведет ребрендинг впервые за 15 лет. Изменения будут внедрены поэтапно и затронут коммуникации всех ритейл-форматов, сервисов и продуктов компании. Ребрендинг стал следствием перехода "Азбуки вкуса" от модели продуктового ритейлера к модели экосистемы питания с собственными фуд-технологиями и фуд-сервисами", - говорится в сообщении.Ритейлер напоминает, что, помимо развития магазинов разных форматов, он также занимается производством готовой еды. Кроме того, компания расширяет сеть кафетериев внутри магазинов и развивает доставку продуктов и готовых блюд. Первыми магазинами, в которых будет проведен ребрендинг, станут супермаркеты в Москве на Арбате и в Санкт-Петербурге на Невском проспекте."Полные реконструкции в ближайшие два года пройдут в 20 магазинах, открытых в первые годы работы компании, в остальных магазинах будет проведена частичная реновация, затрагивающая улучшения пространства, сервиса и ассортимента", - отмечается в релизе. Ребрендинг также предполагает обновление архитектуры собственных торговых марок, включая изменения в их ассортименте и позиционировании.В основу нового логотипа "Азбуки вкуса" легла монограмма "АВ", которая является символом компании с момента ее основания. Для логотипа выбраны новые оттенки зеленого цвета, которые дополняются второстепенной палитрой.Дизайн-решение основано на новой коммуникационной платформе бренда, которая выражена во фразе "Еда, культура, открытия" - она заменяет слово "супермаркет" на фасадах розничных магазинов. "При разработке ребрендинга нам было важно бережно отнестись к ценностям бренда и любимой многими эстетике", - отметила вице-президент по развитию бренда "Азбуки вкуса" Мария Золоткова, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210812/yandeks-1745557567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, санкт-петербург, москва, азбука вкуса