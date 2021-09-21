https://ria.ru/20210921/aviatoplivo-1751075951.html

В ФАС рассказали о работе по сдерживанию роста цен на авиакеросин

В ФАС рассказали о работе по сдерживанию роста цен на авиакеросин - РИА Новости, 21.09.2021

В ФАС рассказали о работе по сдерживанию роста цен на авиакеросин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ совместно с Минэнерго и Минтрансом проводит работу по сдерживанию роста цен на авиакеросин в РФ, выявила нарушения... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T08:50

2021-09-21T08:50

2021-09-21T12:13

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

петр иванов

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ совместно с Минэнерго и Минтрансом проводит работу по сдерживанию роста цен на авиакеросин в РФ, выявила нарушения антимонопольного законодательства при поставках авиатоплива в аэропортах Якутск, Магадан и Южно-Сахалинск, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя ФАС Петр Иванов.Служба в июне сообщила, что будет регулировать тарифы для всех крупных топливно-заправочных компаний, работающих в аэропортах. Как отмечала ФАС, это усилит конкуренцию на рынке авиатопливообеспечения, исключит "необоснованные" тарифы на заправку воздушных судов и хранение авиатоплива, а также окажет положительное влияние на себестоимость рейсов для авиакомпаний.ФАС также отмечала, что для этого собирается актуализировать перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется антимонопольным ведомством. Необходимость этого показала совместная проверка ФАС с её территориальными управлениями, а также прокуратурой, которая выявила ряд топливно-заправочных компаний (ТЗК), обладающих признаками естественных монополий и устанавливающих тарифы на свои услуги самостоятельно, тем самым компании нарушают действующее законодательство, считают в ФАС.Средняя стоимость тонны авиакеросина в РФ в августе увеличилась на 4,08% в сравнении с июлем - до 55 240 рублей, сообщала Росавиация. Стоимость авиатоплива растет с начала года. В частности, в июне она выросла на 1,87%, в июле - на 3,85%. В целом с начала года авиатопливо подорожало более чем на 18%.Читайте полный текст интервью Петра Иванова >>

https://ria.ru/20210623/aviakerosin-1738171925.html

россия

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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), петр иванов, россия