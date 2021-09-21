https://ria.ru/20210921/amerika-1751097524.html
Патрушев прокомментировал поведение США с союзниками
Патрушев прокомментировал поведение США с союзниками - РИА Новости, 21.09.2021
Патрушев прокомментировал поведение США с союзниками
США со своими союзниками сейчас ведут себя по отношению к другим государствам так, как все разрушающиеся империи, заявил секретарь Совета Безопасности РФ... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:22
2021-09-21T11:22
2021-09-21T11:55
в мире
сша
николай патрушев
джо байден
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. США со своими союзниками сейчас ведут себя по отношению к другим государствам так, как все разрушающиеся империи, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".Он прокомментировал недавнюю речь Джо Байдена в связи с выводом войск из Афганистана, в которой президент США заявил, что эра силовой перестройки суверенных государств заканчивается."Очередное громкое откровение Белого дома – всего лишь слова, произнесенные скорее от безысходности. Власти США и западных государств в целом осознают, что их возможности влиять на глобальную обстановку и поддерживать свою гегемонию снижаются с каждым годом. Внутренние проблемы на Западе стремительно накапливаются и уже близки к критической массе. Это было особенно хорошо видно в США в минувшем году на примере штурма Капитолия и инспирированных изнутри расовых протестов, переросших в настоящие уличные бои", - сказал Патрушев.По его словам, по этим причинам американцам и их союзникам сегодня все труднее диктовать миру свою волю."Но это не значит, что они откажутся от подобной имперской стратегии. Скорее, наоборот, их действия станут более агрессивными и непредсказуемыми, чтобы отвлечь внимание своих обществ от внутренних неурядиц за счет внешних авантюр. Так действовали все разрушающиеся империи, начиная с древнего Рима и заканчивая Британией", - отметил Патрушев.Потратив триллионы долларов на военные операции, США и их союзники всюду оставляли за собой хаос и разрушения, добавил секретарь Совбеза РФ. "Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, теперь Украина, а еще ранее Югославия, десятки азиатских, африканских, латиноамериканских государств – все это примеры разрушительной американской стратегии глобального доминирования", - сказал Патрушев.Там же, где Вашингтон не может достичь своих целей открытой военной интервенцией, он агрессивно вмешивается во внутренние дела суверенных государств, отметил он."Неугодные страны Вашингтон пытается изолировать от внешнего мира, отрезать даже от поставок им элементарных средств выживания. Посмотрите на Венесуэлу или, например, на Кубу, где этим летом обострилась обстановка. Из Москвы в Гавану практически немедленно полетели самолеты с продовольствием, лекарствами, медицинской техникой. Из Вашингтона же в адрес кубинцев полетели призывы выходить на улицы и свергать законное правительство. Это и есть демократия по-американски", - добавил секретарь СБ."Зато в каждом очередном своем законопроекте Вашингтон цинично называет Россию, Китай, Иран и ряд других государств "плохими" странами, нарушителями порядка, реваншистами, злонамеренными игроками", - напомнил Патрушев."Именно США являются основными зачинщиками беспорядка в мире. Причем от каждого очередного геополитического эксперимента Вашингтона страдает не только отдельно взятое государство и его народ, но запускается цепная реакция, дестабилизирующая целые регионы, в том числе сам Запад", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20210921/aukus-1751094326.html
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в мире, сша, николай патрушев, джо байден
11:22 21.09.2021 (обновлено: 11:55 21.09.2021)
Патрушев прокомментировал поведение США с союзниками
Патрушев: США с союзниками сейчас ведут себя так, как все разрушающиеся империи
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. США
со своими союзниками сейчас ведут себя по отношению к другим государствам так, как все разрушающиеся империи, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
в интервью газете "Аргументы и факты
".
Он прокомментировал недавнюю речь Джо Байдена
в связи с выводом войск из Афганистана, в которой президент США заявил, что эра силовой перестройки суверенных государств заканчивается.
"Очередное громкое откровение Белого дома – всего лишь слова, произнесенные скорее от безысходности. Власти США и западных государств в целом осознают, что их возможности влиять на глобальную обстановку и поддерживать свою гегемонию снижаются с каждым годом. Внутренние проблемы на Западе стремительно накапливаются и уже близки к критической массе. Это было особенно хорошо видно в США в минувшем году на примере штурма Капитолия и инспирированных изнутри расовых протестов, переросших в настоящие уличные бои", - сказал Патрушев.
По его словам, по этим причинам американцам и их союзникам сегодня все труднее диктовать миру свою волю.
"Но это не значит, что они откажутся от подобной имперской стратегии. Скорее, наоборот, их действия станут более агрессивными и непредсказуемыми, чтобы отвлечь внимание своих обществ от внутренних неурядиц за счет внешних авантюр. Так действовали все разрушающиеся империи, начиная с древнего Рима и заканчивая Британией", - отметил Патрушев.
Потратив триллионы долларов на военные операции, США и их союзники всюду оставляли за собой хаос и разрушения, добавил секретарь Совбеза РФ. "Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, теперь Украина, а еще ранее Югославия, десятки азиатских, африканских, латиноамериканских государств – все это примеры разрушительной американской стратегии глобального доминирования", - сказал Патрушев.
Там же, где Вашингтон не может достичь своих целей открытой военной интервенцией, он агрессивно вмешивается во внутренние дела суверенных государств, отметил он.
"Неугодные страны Вашингтон пытается изолировать от внешнего мира, отрезать даже от поставок им элементарных средств выживания. Посмотрите на Венесуэлу или, например, на Кубу, где этим летом обострилась обстановка. Из Москвы в Гавану практически немедленно полетели самолеты с продовольствием, лекарствами, медицинской техникой. Из Вашингтона же в адрес кубинцев полетели призывы выходить на улицы и свергать законное правительство. Это и есть демократия по-американски", - добавил секретарь СБ.
"Зато в каждом очередном своем законопроекте Вашингтон цинично называет Россию, Китай, Иран и ряд других государств "плохими" странами, нарушителями порядка, реваншистами, злонамеренными игроками", - напомнил Патрушев.
"Именно США являются основными зачинщиками беспорядка в мире. Причем от каждого очередного геополитического эксперимента Вашингтона страдает не только отдельно взятое государство и его народ, но запускается цепная реакция, дестабилизирующая целые регионы, в том числе сам Запад", - сказал Патрушев.
"Полагаю, что США и их союзники должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств, обострение межэтнических и политических проблем, за активизацию террористических, экстремистских и других угроз. В том числе обеспечить компенсации, которые значительно превосходят многотриллионные суммы, потраченные ими на подрыв стабильности по всему миру", - добавил секретарь Совбеза.