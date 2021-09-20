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Жириновский намерен возглавить фракцию ЛДПР в новой Госдуме

Жириновский намерен возглавить фракцию ЛДПР в новой Госдуме - РИА Новости, 20.09.2021

Жириновский намерен возглавить фракцию ЛДПР в новой Госдуме

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что возглавит фракцию партии в Госдуме нового созыва. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:33

2021-09-20T13:33

2021-09-20T13:33

выборы в государственную думу

политика

владимир жириновский

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что возглавит фракцию партии в Госдуме нового созыва."А как вы думаете, кто? Кто восемь раз привел партию сюда (в парламент)? Мы же не можем поручить это человеку, который ни разу этого не делал", - ответил Жириновский на вопрос одного из журналистов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир жириновский, госдума рф, лдпр