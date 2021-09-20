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Жириновский намерен возглавить фракцию ЛДПР в новой Госдуме
Жириновский намерен возглавить фракцию ЛДПР в новой Госдуме - РИА Новости, 20.09.2021
Жириновский намерен возглавить фракцию ЛДПР в новой Госдуме
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что возглавит фракцию партии в Госдуме нового созыва. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:33
2021-09-20T13:33
2021-09-20T13:33
выборы в государственную думу
политика
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что возглавит фракцию партии в Госдуме нового созыва."А как вы думаете, кто? Кто восемь раз привел партию сюда (в парламент)? Мы же не можем поручить это человеку, который ни разу этого не делал", - ответил Жириновский на вопрос одного из журналистов.
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политика, владимир жириновский, госдума рф, лдпр
Жириновский намерен возглавить фракцию ЛДПР в новой Госдуме
Лидер ЛДПР Жириновский намерен возглавить фракцию партии в Госдуме нового созыва