https://ria.ru/20210920/zayavki-1750957308.html

Минпромторг и РЭЦ ждут заявки экспортеров на поддержку НИОКР и омологации

Минпромторг и РЭЦ ждут заявки экспортеров на поддержку НИОКР и омологации - РИА Новости, 20.09.2021

Минпромторг и РЭЦ ждут заявки экспортеров на поддержку НИОКР и омологации

Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) объявили о старте приема заявок на получение господдержки для компенсации части... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:31

2021-09-20T13:31

2021-09-20T13:31

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр (рэц)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750959250_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_f59916b06528a875073a15b533c4d82f.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) объявили о старте приема заявок на получение господдержки для компенсации части затрат, связанных с проведением НИОКР и омологацией продукции для внешних рынков, сообщает РЭЦ.Прием заявок начнется 24 сентября, а завершится 24 октября 2021 года.Поддержка экспортерам предоставляется по результатам конкурса. Получить ее можно на затраты по одному проекту на срок, не превышающий 36 месяцев (включая период, в котором производитель понес расходы не более чем за 12 месяцев до даты подачи заявки)."Новая мера государственной поддержки, которая была разработана и внедрена в этом году, дополняет общую систему развития экспорта отечественной промышленной продукции и продвижения ее на внешние рынки, которая реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", и направлена на достижение целей, которые поставлены перед Министерством президентом и правительством РФ по наращиванию объемов несырьевого неэнергетического экспорта, прежде всего – высокотехнологичного", – отметил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов.Подать заявку на участие в конкурсе и документы для получения компенсаций нужно в электронном виде с использованием Государственной информационной системы промышленности Минпромторга России.

https://ria.ru/20210904/eksportery-1748656809.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц)