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Минпромторг и РЭЦ ждут заявки экспортеров на поддержку НИОКР и омологации
Минпромторг и РЭЦ ждут заявки экспортеров на поддержку НИОКР и омологации - РИА Новости, 20.09.2021
Минпромторг и РЭЦ ждут заявки экспортеров на поддержку НИОКР и омологации
Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) объявили о старте приема заявок на получение господдержки для компенсации части... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:31
2021-09-20T13:31
2021-09-20T13:31
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) объявили о старте приема заявок на получение господдержки для компенсации части затрат, связанных с проведением НИОКР и омологацией продукции для внешних рынков, сообщает РЭЦ.Прием заявок начнется 24 сентября, а завершится 24 октября 2021 года.Поддержка экспортерам предоставляется по результатам конкурса. Получить ее можно на затраты по одному проекту на срок, не превышающий 36 месяцев (включая период, в котором производитель понес расходы не более чем за 12 месяцев до даты подачи заявки)."Новая мера государственной поддержки, которая была разработана и внедрена в этом году, дополняет общую систему развития экспорта отечественной промышленной продукции и продвижения ее на внешние рынки, которая реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", и направлена на достижение целей, которые поставлены перед Министерством президентом и правительством РФ по наращиванию объемов несырьевого неэнергетического экспорта, прежде всего – высокотехнологичного", – отметил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов.Подать заявку на участие в конкурсе и документы для получения компенсаций нужно в электронном виде с использованием Государственной информационной системы промышленности Минпромторга России.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минпромторг России
совместно с Российским экспортным центром
(входит в ВЭБ.РФ) объявили о старте приема заявок на получение господдержки для компенсации части затрат, связанных с проведением НИОКР и омологацией продукции для внешних рынков, сообщает РЭЦ.
Прием заявок начнется 24 сентября, а завершится 24 октября 2021 года.
"Промышленные предприятия, создающие высокотехнологичную продукцию, смогут компенсировать до 70% затрат, связанных с одним из следующих видов деятельности: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях создания новой конкурентоспособной продукции и омологация (усовершенствование объекта, улучшение технических характеристик с целью соответствия товара каким-либо стандартам или требованиям страны-потребителя - ред.) уже существующей промышленной продукции, чтобы обеспечить ее соответствие требованиям, предъявляемым в странах-потребителях за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Поддержка экспортерам предоставляется по результатам конкурса. Получить ее можно на затраты по одному проекту на срок, не превышающий 36 месяцев (включая период, в котором производитель понес расходы не более чем за 12 месяцев до даты подачи заявки).
"Уже на этой неделе, 24 сентября, мы начнем принимать заявки на меру поддержки, компенсирующую часть затрат экспортеров на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Утвержденный правительством механизм призван укрепить позиции отечественных производителей высокотехнологичной продукции и стимулировать приток инвестиций в создание востребованной на внешних рынках продукции", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"Новая мера государственной поддержки, которая была разработана и внедрена в этом году, дополняет общую систему развития экспорта отечественной промышленной продукции и продвижения ее на внешние рынки, которая реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", и направлена на достижение целей, которые поставлены перед Министерством президентом и правительством РФ по наращиванию объемов несырьевого неэнергетического экспорта, прежде всего – высокотехнологичного", – отметил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов.
Подать заявку на участие в конкурсе и документы для получения компенсаций нужно в электронном виде с использованием Государственной информационной системы промышленности Минпромторга России.