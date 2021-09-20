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КПРФ победила в Якутии на выборах в Госдуму

КПРФ победила в Якутии на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

КПРФ победила в Якутии на выборах в Госдуму

КПРФ победила в Якутии на выборах в Госдуму после обработки 100% протоколов, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии республики. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:15

2021-09-20T02:15

2021-09-20T02:15

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

кпрф

выборы в государственную думу

республика саха (якутия)

федот тумусов

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ЯКУТСК, 20 сен – РИА Новости. КПРФ победила в Якутии на выборах в Госдуму после обработки 100% протоколов, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии республики.После обработки 100% протоколов УИК, по данным ЦИК Якутии, большинство голосов на выборах в Госдуму РФ набрала партия КПРФ."КПРФ - 35,15%, партия "Единая Россия" - 33,22%, "Новые люди" - 9,87%, "Справедливая Россия – За правду" - 8,19%", - следует из табло региональной ЦИК.Среди кандидатов в Госдуму по одномандатному округу Якутии победу одержал кандидат от КПРФ Петр Аммосов - 21,61% голосов, единоросс Петр Черкашин набрал 20,07%, справедливоросс Федот Тумусов -19,55%.Явка избирателей составила 51,23%, 337 758 из 659 338.В Якутии кроме выборов в Госдуму проходили дополнительные выборы в региональный парламент (Ил Тумэн), а также муниципальные выборы.

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, республика саха (якутия), федот тумусов