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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тамбовской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тамбовской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тамбовской области

"Единая Россия" в Тамбовской области набрала на выборах в облдуму 57,91% голосов избирателей после обработки 100% протоколов и получила 25 мест по одномандатным РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:48

2021-09-20T17:48

2021-09-20T18:24

выборы в государственную думу

политика

тамбовская область

единая россия

госдума рф

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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" в Тамбовской области набрала на выборах в облдуму 57,91% голосов избирателей после обработки 100% протоколов и получила 25 мест по одномандатным округам, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.Голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним прошли региональные и муниципальные выборы."Единая Россия" - 57,91%, КПРФ - 15,63%, "Родина" - 12,68%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,59%, ЛДПР - 5,27%, - говорится в сообщении."По одномандатным округам "Единая Россия" у нас 25 мандатов забирает", - сказал представитель избиркома.

тамбовская область

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политика, тамбовская область, единая россия, госдума рф