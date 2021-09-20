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Памфилова рассказала о смерти сотрудницы избиркома во время выборов

Памфилова рассказала о смерти сотрудницы избиркома во время выборов - РИА Новости, 20.09.2021

Памфилова рассказала о смерти сотрудницы избиркома во время выборов

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что кампания на выборах далась нелегко, в ходе голосования умерла 42-летняя сотрудница, несколько человек... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:26

2021-09-20T17:26

2021-09-20T17:26

выборы в государственную думу

общество

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что кампания на выборах далась нелегко, в ходе голосования умерла 42-летняя сотрудница, несколько человек госпитализированы."У нас тоже есть потери. У нас молодая наша коллега, член избирательной комиссии, 42 года, трое детей, умерла от сердечного приступа, потому что отработала один день – вот это перенапряжение. Несколько человек увезли в больницу с сердечным приступом, то есть кампания эта далась нелегко", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме ВКС.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия