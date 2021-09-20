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Памфилова рассказала о смерти сотрудницы избиркома во время выборов
Памфилова рассказала о смерти сотрудницы избиркома во время выборов - РИА Новости, 20.09.2021
Памфилова рассказала о смерти сотрудницы избиркома во время выборов
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что кампания на выборах далась нелегко, в ходе голосования умерла 42-летняя сотрудница, несколько человек... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:26
2021-09-20T17:26
2021-09-20T17:26
выборы в государственную думу
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элла памфилова
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что кампания на выборах далась нелегко, в ходе голосования умерла 42-летняя сотрудница, несколько человек госпитализированы."У нас тоже есть потери. У нас молодая наша коллега, член избирательной комиссии, 42 года, трое детей, умерла от сердечного приступа, потому что отработала один день – вот это перенапряжение. Несколько человек увезли в больницу с сердечным приступом, то есть кампания эта далась нелегко", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме ВКС.
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общество, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
Памфилова рассказала о смерти сотрудницы избиркома во время выборов
Памфилова: в ходе голосования от сердечного приступа умерла 42-летняя сотрудница избиркома